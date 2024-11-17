Индия испытала гиперзвуковую ракету большой дальности

Американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети X сообщил о вымирании европейского населения. Так он прокомментировал данные о рождаемости в странах ЕС.

Согласно данным, коэффициент фертильности в Испании составил 1,16. В Италии он равен 1,24, в Польше - 1,29, а в Германии и Франции составил 1,46 и 1,79 соответственно.

«Европа умирает», - написал предприниматель.

В конце октября газета New York Times сообщила, что Маск серьезно обеспокоен проблемой низкой рождаемости и готов оказать помощь в зачатии даже малознакомым людям. Узнав о трудностях, с которыми столкнулась одна семейная пара, миллиардер предложил свою поддержку. При этом он с гордостью рассказал о том, что у него самого многочисленное потомство.

Ранее Маск предупредил о неизбежном демографическом кризисе в Евросоюзе. Самые низкие показатели рождаемости зафиксировали на Мальте, в Испании, Италии, Греции и на Кипре.