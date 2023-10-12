Индия и Китай договорились поддерживать мир и спокойствие на границе
Во время очередных переговоров военные Индии и Китая пришли к договоренности в поддержании мира и спокойствия на границе. Стороны настроены как можно скорее уладить пограничный вопрос, сообщили в министерстве обороны КНР.
Индия и Китай 9–10 октября на уровне командующих корпусов провели 20-й раунд переговоров в пограничном пункте Чушул-Молдо.
«Стороны обменялись мнениями в откровенной, открытой и дальновидной манере и договорились поддерживать взаимодействие и диалог по военным и дипломатическим каналам», - указали в публикации китайского ведомства.
Между Индией и Китаем продолжается территориальный спор о почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка на севере Кашмира. Обострение конфликта произошло в Ладакхе в мае 2020 года.
Осенью 2022 года стороны провели новый этап отвода войск на границе, но не пришли к соглашению по ряду вопросов.