20 января 2025, 19:29

Инаугурация Трампа. Прямая трансляция

Global Look Press
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В Вашингтоне стартовала инаугурация 47-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он стал первым за 120 лет главой государства, который вступит в должность через четыре года после окончания предыдущего срока.

Торжественная церемония начнется 20 января, в 20:00 по московскому времени (12:00 по вашингтонскому). Вместе с Трампом присягу принесет вице-президент Джей Ди Вэнс. С этого момента начался официальный отсчет срока их полномочий.

Трансляцию запустили крупные американские каналы: CNN, NBC, Fox News, CBS и ABC. Также церемонию показывают на сайте Белого дома.

Перед торжеством Трамп провел традиционное чаепитие с экс-президентом Джо Байденом и его семьей в Белом доме. Это мероприятие - символ мирной передачи власти.

В день вступления Трампа в должность президента Владимир Путин оценил его настрой на возобновление отношений с Россией. Глава государства поддержал желание республиканца не допустить начало третьей мировой войны.

США Белый дом в США Вашингтон Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 20:23
Вице-президентом США стал Джей Ди Вэнс
Unsplash
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В должность вступил избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс. Трансляцию инаугурационных мероприятий ведет 360.ru.

США Белый дом в США Вашингтон Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 20:23
Шляпа Меланьи помешала Трампу поцеловать жену на инаугурации
Global Look Press
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Перед церемонией инаугурации избранный президент США Дональд Трамп традиционно хотел поцеловать в щеку свою супругу Меланью, однако шляпа первой леди от Эрика Джавитса помешала этому. Трансляцию мероприятия ведет 360.ru на странице «ВКонтакте».

Трамп вышел к собравшимся в строгом костюме и лиловом галстуке. Он попытался поцеловать Меланью, потом сказал несколько слов действующему президенту США Джо Байдену.

Церемония инаугурация в этом году проходила в ротонде. От традиционного мероприятия на ступенях Капитолия вынудила отступить погода. Первым присягу принес вице-президент нового главы государства Джей Ди Вэнс. За ним - сам Дональд Трамп.

В Капитолий Байден и Трамп приехали в одной машине. Перед этим в Белом доме прошло традиционное чаепитие с семейством Байденов

США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 20:07
Дональд Трамп вступил в должность президента США
Unsplash
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Дональд Трамп принес присягу и вступил в должность 47-го президента США. Трансляцию церемонии ведет 360.ru.

Первым присягу приносил вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс. За ним - сам Дональд Трамп. Традиционно инаугурация американского лидера проходит на ступенях Капитолия. Трамп принял присягу в ротонде - из-за холодной погоды. О переносе места политик объявил за три дня до мероприятия.

США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 19:52
Передать власть Трампу. Байден и Харрис вошли в Капитолий
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден и вице-президент Камала Харрис зашли в ротонду Капитолия. Прямую трансляцию ведет 360.ru.

Ранее в Ротонду Капитолия вошел избранный президент Дональд Трамп. Его сопровождал Джей Ди Вэнс, избранный вице-президент. В Ротонду прибыли и будущие члены кабинета Трампа. Некоторые из них уже прошли слушания по утверждению в сенате. Государственным секретарем при новом президенте станет Марк Рубио, министерство внутренней безопасности возглавит Кристи Ноэм. Директором ЦРУ Трамп выбрал Джона Рэтклиффа. Администрация Байдена также проводит передачу Овального кабинета офису Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что Джо Байден и Трамп приехали в Капитолий на одном лимузине. Уходящий американский лидер подтвердил, что оставил в Овальном кабинете письмо для нового президента США.

Дональд Трамп Джо Байден Камала Харрис Инаугурация Трампа 2025

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