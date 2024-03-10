10 марта 2024, 18:54

Инаугурация седьмого лидера Венгрии состоялась в Будапеште

Unsplash
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Церемония инаугурации президента Венгрии Тамаша Шуйока завершилась перед президентским дворцом в Будапеште. Об этом сообщило РИА «Новости».

На мероприятии присутствовали премьер-министр страны Виктор Орбан, спикер парламента Ласло Кевер, а также бывшие президенты Янош Адер и Пал Шмитт.

На площади прозвучал «Марш Ракоци» композитора Гектора Берлиоза. Нового лидера государства поприветствовали почетный батальон и гусарское подразделение имени графа Ференца Надашди, после чего на сцену вынесли флаги Венгрии.

Фолк-певица Ханга Качо исполнила гимн Венгрии, артистка Анна Кубик зачитала стихотворение поэта Тибора Дюрковича «Нация», а хор Будапештской коллегии адвокатов спел народные песни. Нового президента также поприветствовали представители четырех исторических церквей страны.

В конце февраля парламент единогласно проголосовал за отставку венгерского президента Каталины Новак из-за скандала с помилованием преступника. Весной 2023 года она удовлетворила прошение о помиловании экс-замдиректора детского дома, который скрывал преступления педофила.

Венгрия Музыка
10 марта 2024, 18:16
Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» стал худшей картиной года
Pxhere
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Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» стал лидером по числу антипремий «Золотая малина» за 2023 год. Как сообщил RT, авторам и персонажам киноленты присудили пять статуэток.

Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» стал лидером по числу антипремий «Золотая малина» за 2023 год. Как сообщил RT , авторам и персонажам киноленты присудили пять статуэток.

«Картина признана худшим фильмом года, а также самым неудачным ремейком, плагиатом или продолжением», - написали авторы материала.

Срок действия прав на Винни Пуха истек в 2023 году, поэтому кинематографисты смогли легально использовать классическое произведение. Фильм стал очень вольной адаптацией книг Алана Милна и Эрнеста Шепарда. По сюжету Винни Пух и Пятачок, обозлившись на бросившего их Кристофера Робина, убивали всех, кто попадался в их лесу, а затем отомстили и главному обидчику.

Актриса Меган Фокс получила сразу две «Золотые малины»: за роли в картинах «Неудержимые 4» и «Джонни и Клайд». Организаторы антипремии также остались разочарованы игрой Сильвестра Сталлоне в четвертой части «Неудержимых».

Ранее, в 2023 году, статуэтки «Золотой малины» получили Джаред Лето, Том Хэнкс и фильм о Мэрилин Монро «Блондинка». В категории «Худший сиквел, ремейк или пародия» антипремия досталась ленте «Пиноккио».

Награду «за сомнительные достижения в кинематографе» придумал публицист Джон Уилсон в 1981 году, лауреатов объявляют накануне вручения «Оскара».

Книги Фильмы
10 марта 2024, 17:51
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в Финляндии
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Бывшего премьера Эстонии Таави Рыйваса, предположительно нетрезвого, сняли с самолета в аэропорту Хельсинки, сообщило издание Delfi. При этом сам политик назвал информацию о том, что был пьян, клеветой, и заявил о споре со стюардессами.

По версии издания, финская полиция сняла Рыйваса с рейса вечером 9 марта. Он был в составе бизнес-делегации, сопровождавшей главу МИД республики Маргуса Цахкну во время визита в Японию. Отмечается, что бывший эстонский премьер был нетрезв еще до посадки.

Таави Рыйвас пояснил журналистам, что поскандалил со стюардессами по поводу использования ноутбука. Он подал жалобу в авиакомпанию, потребовав возместить ущерб.

Ранее с рейса Москва - Барнаул сняли раненого бойца СВО, который якобы курил в самолете. В беседе с «360» он пояснил, что на самом деле курил перед этим, и от него просто шел запах сигарет. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участника спецоперации.

Финляндия Самолеты Эстония
10 марта 2024, 17:46
Дубайские ювелиры пожаловались на трудности с продажей золотых украшений
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Дубайские ювелиры столкнулись со спадом спроса на золотые украшения. Цены на этот благородный металл выросли до рекордных 2200 долларов за унцию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Несмотря на большой туристический поток, жители и гости города стали меньше интересоваться золотыми изделиями. Торговец Абдельнасер Альяфи рассказал, что покупатели ждут, когда цены на драгоценный металл упадут.

«Люди спрашивают, почему так дорого, поэтому покупают намного меньше», - подчеркнул он.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский предположил, что цена на золото может еще вырасти. Он предсказал, что в течение марта стоимость может подняться на 5-10%. Эксперт рекомендовал закупить золото тем, кто собирается вложить деньги в ближайшие три года и более.

Золото ОАЭ Экономика
10 марта 2024, 17:28
Число погибших в Газе превысило 31 тысячу
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Число жертв в секторе Газа превысило 31 тысячу человек, сообщила пресс-служба Минздрава палестинского анклава. Пострадали свыше 72 тысяч человек.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 31 045, пострадали 72 654 человек», - указано в заявлении.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль нанес ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сравнил премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху и его кабинет министров с нацистами из-за действий в Газе. Происходящее в палестинском анклаве выходит за рамки толерантности. Двум миллионам человек пришлось покинуть свои дома.

Израиль Ракеты Газ Минздрав Реджеп Эрдоган Войны

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