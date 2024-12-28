Имя Мохаммед стало самым популярным в Берлине

Кроме Мохаммеда, в тройку популярных имен для новорожденных в Берлине также попали Лиам и Генри. Среди девочек в лидерах оказались Ханна, Эмма и Мия.

При этом статистика по всей Германии в целом отличается от столичных данных.

Лидерство по стране досталось имени Ной (Ноа), а за ним уже последовали Маттео и Элиас. Мохаммед при этом не попал даже в первую десятку - 17-е место.

Для девочек в Германии родители чаще всего в этом году выбирали имена Эмилия, София и Эмма.

Ранее священник рассказал, что в этом году в России самыми популярными именами при крещении стали Артем и София. При этом крестили детей под обычным именами, данными им при рождении.