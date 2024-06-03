Импортный уголь для стран Евросоюза подорожал на треть

Эмбарго на уголь из России включили в пятый пакет санкций , запрет начал действовать в августе 2022 года. Если в январе–марте 2021 года Евросоюз ежемесячно тратил на импорт угля 987 миллионов евро, то за тот же период нынешнего года - 1,1 миллиарда евро. Тонна сырья подорожала со 120 до 184 евро.

Объем ежемесячных закупок, по подсчетам агентства, сократился почти на треть. В начале 2021 года европейские страны импортировали 8,24 миллиона тонн угля, а теперь лишь 5,85 миллиона тонн. Если четыре года назад 45% угля поставляла Россия, то в 2024 году главным импортером стала Австралия, на которую пришлись 36% импорта.

Евросоюз планировал полностью отказаться от российского газа. Поставки решили компенсировать за счет угольных электростанций, топлива из Китая и Норвегии.