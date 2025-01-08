08 января 2025, 12:08

«Империалистическая жажда». Ведущий Fox News захотел вторжения США в Канаду

Global Look Press
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Ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс призвал США вторгнуться в Канаду ради удовлетворения «империалистической жажды». Об этом сообщило Media Matters.

Журналист сделал такое заявление вскоре после публикации республиканцем Дональдом Трампом карты Соединенных Штатов с Канадой в составе.

«Тот факт, что Канада не хочет, чтобы мы ее захватили, заставляет меня желать вторжения. Мне хочется утолить империалистическую жажду», - сказал телеведущий.

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд в ответ на идею Трампа о присоединении Канады предложил купить у США Аляску , а заодно присоединить к стране Миннеаполис с Миннесотой. Политик напомнил, что Канада - суверенное государство с гордым народом. Он выразил надежду, что обе страны смогут стать крепостью и доказать, что они самые богатые, сильные и процветающие в мире.

Трамп считает, что в случае объединения с США Канада будет защищена от «угрозы российских и китайских кораблей», сообщил телеканал «Звезда».

США Канада
08 января 2025, 11:53
Конгрессвумен анонсировала проект о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки»
Unsplash
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В Конгрессе США 9 января представят законопроект о переименовании Мексиканского залива в «Залив Америки». Об этом рассказала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, сообщил телеканал CBS.

В случае принятия проекта новое наименование залива появится на всех документах и картах в течение 180 дней.

«Союзница [избранного президента США Дональда] Трампа, республиканец Марджори Тейлор Грин из Джорджии, заявила, что представит законопроект по этому поводу в четверг утром», - отметил CBS.

Идею о переименовании залива выдвинул Трамп. Он назвал этот шаг «уместным» и раскритиковал Мексику из-за наплыва нелегальных мигрантов в США.

Ранее политик предложил присоединить Канаду к американской территории. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо выступил против этой идеи и выразил уверенность, что государство ни при каких обстоятельствах не станет новым штатом США. В ответ Трамп назвал его «девочкой», сообщило Ura.ru.

Мексика США Дональд Трамп
08 января 2025, 10:38
Захарова объяснила, как надо воспринимать слова Трампа о Гренландии и Канаде
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп пока еще не вступил в должность главы государства и высказывания о присоединении Гренландии и Канады он делал не от лица американского государства и народа. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова

«Мне кажется это надо ему вопросы задать, давайте все-таки себе скажем, что он пока еще не вступил в должность <… >. На сегодняшний момент, это все-таки нужно рассматривать с этого угла», - подчеркнула она.

Дипломат призвала относиться с серьезностью к словам Трампа, после того, как тот станет главой США и сможет говорить с позиции государственного лидера. Она также предположила, что республиканец с помощью скандальных заявлений «дает обратные пассы того, [что] было и в его адрес сказано».

Ранее Трамп опубликовал две карты , на которых к США присоединили Канаду. Также политик предложил канадскому руководству сделать страну еще одним американским штатом. По данным телеканала «Звезда» , премьер-министр Канады Джастин Трюдо раскритиковал это предложение. Он выразил уверенность, что канадская территория никогда не станет частью США.

США Канада Мария Захарова Дональд Трамп Гренландия МИД РФ
08 января 2025, 10:24
Лесные пожары охватили Лос-Анджелес. В городе объявили режим ЧС
Global Look Press
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В Лос-Анджелесе разбушевались лесные пожары. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Подробности — в материале 360.ru.

Лесные пожары начались 7 января, причиной стал сильный ветер и засуха. По данным телеканала CNN , наиболее опасная ситуация сложилась между Санта-Моникой и Малибу в районе Пасифик-Палисейдс.

Огонь охватил площадь более тысячи гектаров, оказались уничтожены жилые дома. К тушению пламени привлекли пожарную авиацию.

Из-за распространения огня эвакуировали свыше 30 тысяч жителей. В некоторых местностях люди уходят от пожара пешком, поскольку огонь перекинулся на шоссе. Электричества лишились более 96 тысяч человек.

В Пасифик-Палисейдс проживают несколько звезд Голливуда и американских политиков. Там находятся дома актеров Бена Аффлека и Джеймса Вудса, а также резиденция вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом сообщил о размещении спасателей в Южной Калифорнии из-за угрозы возникновения новых пожаров. Там, где огонь уже разбушевался, существует угроза более чем 25 тысячам человек и 10 тысячам домов. Ветер усиливается, ситуация ухудшается.

США Пожары Лесные пожары
08 января 2025, 10:14
Очередного американского военного заподозрили в изнасиловании девушки в Японии
Unsplash
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Еще один американский военнослужащий, дислоцированный в Японии, подозревается в совершении сексуального насилия над жительницей префектуры Окинава, где находится большинство американских баз. Об этом сообщила газета Okinawa Times.

По данным следствия, в ноябре 2024 года 30-летний военнослужащий морской пехоты США совершил нападение на незнакомую девушку и нанес ей травмы. Сразу после происшествия пострадавшая обратилась в полицию. Поле материал по делу передали в прокуратуру.

В период с февраля 2023 года по май 2024 года на Окинаве произошла серия происшествий, связанных с сексуальным насилием, в которых участвовали американские военные. Однако информацию о них обнародовали только в конце июня 2024 года. Примечательно, что администрацию префектуры Окинава также не проинформировали о произошедшем до последнего момента.

Центральные власти пытались оправдать свое бездействие необходимостью защиты персональных данных. Однако губернатор Окинавы Дэнни Тамаки неоднократно подчеркивал, что можно было уведомить администрацию без раскрытия личной информации пострадавших.

Ранее Ura.ru сообщало о жутком случае изнасилования в Екатеринбурге. Во время пьяного застолья мужчина набросился на девушку, пока ее возлюбленный отлучился в магазин за алкоголем. Хозяин квартиры, где собрались знакомые, набросился на гостью, изнасиловал и изрезал ей ножом гениталии.

Военные Япония Изнасилования

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