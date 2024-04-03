Иммунитет предложили ввести для глав государств, не признающих МУС

В представленном изданием документе, где изложена бразильская позиция, отмечается, что инициатива призвана препятствовать «произвольному использованию уголовной юрисдикции» в отношении таких должностных лиц и способствовать мирным отношениям между странами. В Бразилии считают, что решения МУС должны распространяться исключительно на страны - участники Римского статута.

«Иммунитет для государственных должностных лиц от иностранной уголовной юрисдикции имеет решающее значение для обеспечения надлежащего выполнения ими своих функций», - считают составители документа, который уже представили Комиссии международного права в Женеве.

Агентство напомнило, что если бразильское предложение одобрят, президент России Владимир Путин сможет принять участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре.

Ранее советник бразильского лидера Селсу Аморим заявил, что страна хочет видеть Путина на саммите.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на «арест» президента России. Судью Серхио Годинеса, выдавшего этот ордер, объявили в розыск в РФ по уголовной статье.