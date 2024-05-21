Имам Тебриза прожил час после крушения вертолета с президентом Ирана Раиси

По данным агентства , тело Але Хашема пострадало меньше, чем у других пассажиров и экипажа самолета. После падения он остался жив и даже смог позвонить главе администрации иранского президента Голяму Хосейну Эсмаили. Но к моменту обнаружения вертолета спасателями Але Хашем уже погиб от полученных ран.

Ранее сообщалось, что Мохаммад Али Але Хашем дважды выходил на связь после крушения вертолета. По телефону имам жаловался на боль и говорил, что слышит звуки машин и скорой помощи.

Самолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение вечером в воскресенье, 19 мая. В результате аварии все пассажиры и члены экипажа погибли.