Илона Маска пригласили в сектор Газа

«Мы приглашаем Илона Маска посетить сектор Газа [так же], как он посетил Израиль, чтобы увидеть масштабы массовых убийств и преступлений, совершенных против нашего народа», - подчеркнул Хамдан.

Днем 27 ноября Маск прибыл в Тель-Авив , где встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Власти страны планировали показать бизнесмену «зверства», совершенные членами ХАМАС. Ранее в визите в Израиль отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это объяснили тем, что приезд украинского лидера в отличие от американского миллиардера не принесет пользы руководству страны.