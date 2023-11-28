28 ноября 2023, 22:55

Илона Маска пригласили в сектор Газа

Unsplash
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Миллиардера Илона Маска призвали в сектор Газа для оценки ситуации и масштабов преступлений, совершенных против местных жителей. Приглашение озвучил представитель движения ХАМАС в Ливане Усама Хамдан, сообщил телеканал Al Jazeera.

«Мы приглашаем Илона Маска посетить сектор Газа [так же], как он посетил Израиль, чтобы увидеть масштабы массовых убийств и преступлений, совершенных против нашего народа», - подчеркнул Хамдан.

Днем 27 ноября Маск прибыл в Тель-Авив , где встретился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Власти страны планировали показать бизнесмену «зверства», совершенные членами ХАМАС. Ранее в визите в Израиль отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это объяснили тем, что приезд украинского лидера в отличие от американского миллиардера не принесет пользы руководству страны.

Илон Маск Конфликт Израиля и Палестины
28 ноября 2023, 23:01
Призывник на Украине сбежал из военкомата через окно второго этажа
РИА «Новости»
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На Украине в Закарпатской области призывник сбежал из военкомата через окно второго этажа. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Все произошло в городе Мукачево. Мужчина сбежал из здания военкомата, воспользовавшись дырой в решетке на окне второго этажа. За ним погнался человек в военной форме. Власти Украины пока не прокомментировали произошедшее.

Украинцы не хотят воевать, и этот факт сильно удивил бывшего заместителя министра обороны Анну Маляр. Она призвала общество смириться с отсутствием хороших новостей и непопулярными мерами.

В начале ноября Верховная рада Украины продлила военное положение и проведение всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года. Продление военного положения поддержали 329 депутатов, а мобилизацию - 322 участника заседания.

Украина
28 ноября 2023, 22:57
Зеленский подписал проект бюджета Украины с дефицитом в 43 миллиарда долларов
РИА «Новости»
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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект бюджета государства на следующий год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Информацию об этом опубликовали на сайте Рады.

Исходя из данных в законопроекте, в стране утвердили доходы в 1,76 триллиона гривен (48,4 миллиарда долларов), а расходы - 3,35 триллиона гривен (92,2 миллиарда долларов).

Ранее министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис заявил, что на Украине ситуация «не идет хорошо» и положение государства оказалось ужасным после полутора лет кризиса. Он отметил, что украинской стороне необходимо решить вопрос с финансовыми отчетами, потому что она страдает от большой «проблемы подотчетности».

До этого Герапетритис отметил, что в Греции не одобрят пересмотр многолетнего бюджета ЕС, если он будет полностью состоять из помощи Украине.

Владимир Зеленский Украина Деньги
28 ноября 2023, 21:32
Главы МИД стран Балтии решили не участвовать в саммите ОБСЕ из-за присутствия там Лаврова
РИА «Новости»
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Главы МИД прибалтийских стран отказались принимать участие во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, потому что там будет находиться их российский коллега Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главы МИД Эстонии Маргус Цахкна, Латвии Кришьянис Кариньш и Литвы Габриэлюс Ландсбергис вместе выступили с заявлением, в котором выразили сожаление из-за разрешения Лаврову участвовать в мероприятии. По словам дипломатов, это якобы дает российской стороне «еще одну возможность распространять свою пропаганду».

«Поэтому мы, министры иностранных дел стран Балтии, приняли решение не участвовать в заседании», - заявили главы МИД прибалтийских государств.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что его страна считает важным участие Лаврова в саммите ОБСЕ. По его словам, эта организация необходима для будущего. В то же время Болгария пообещала Северной Македонии пропустить самолет с российской делегацией на мероприятие в Скопье. По словам самого главы МИД РФ, Россия получила несколько просьб о встрече в случае ее участия в саммите.

Латвия Сергей Лавров Литва Россия Эстония
28 ноября 2023, 21:28
Мединский обозначил условия для заключения мира с Украиной
РИА «Новости»
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Заключение мира с Украиной возможно при условии выполнения целей и задач СВО. Об этом журналистам заявил председатель Российского военно-исторического общества, глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский, его процитировало РИА «Новости».

«При полном выполнении задач и целей СВО», - ответил Мединский на вопрос об условиях заключения мира.

При этом политик подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Глава делегации напомнил, что именно президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий переговоры с РФ. По мнению Мединского, Россия и Украина имеют общее историческое прошлое и неизбежно их общее историческое будущее.

Россия на переговорах в 2022 году требовала нейтралитета Украины и признания Крыма российским, напомнили «Известия». Если бы Киев подписал мирный договор весной прошлого года, то этим спас бы жизни сотни тысяч своих солдат, отметил Мединский.

Он также отметил, что Россия никогда не стремилась завоевать Украину , конфликт инициировали Украина и Запад. Украинские власти признали, что ими управляют извне.

Россия Переговоры Украина

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