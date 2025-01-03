Илона Маска обвинили в атаке на немецкую демократию

Германия призвала закрыть российские военные базы в Сирии. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что сама ФРГ держит на своей территории американский контингент. Она написала об этом в Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства отреагировала на призыв министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к России отказаться от баз в Сирии, чтобы проявить уважение к суверенитету республики. Захарова припомнила Германии размещение баз США и предложила их закрыть.

«И это говорит министр иностранных дел страны, где расположены военные базы США. У меня вопрос: не пора ли, с точки зрения главы МИД ФРГ, ей заявить что-нибудь подобное в адрес Вашингтона?» - сказала она.

Бербок сделала громкое заявление перед внеплановым визитом в Дамаск в компании министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро. В Сирии она попала в неловкую ситуацию. Встретившие делегацию мужчины отказались пожать ей руку.