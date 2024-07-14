Илона Маска дважды пытались убить

«Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», - заявил бизнесмен.

До этого Маск заявил, что всецело поддерживает Трампа и желает ему скорейшего выздоровления.

Возможное покушение на экс-президента случилось во время его выступления на митинге в Пенсильвании. На кадрах с трансляции мероприятия видно, как политик говорил, а потом резко схватился за ухо. В этот момент на фоне раздались звуки стрельбы. В итоге политик получил ранение уха.

Секретная служба ликвидировала нападавшего. Также во время ЧП погиб еще один человек и двое тяжело ранены.