Илон Маск заявил, что не станет голосовать на президентских выборах за Байдена

«Думаю, что я не стал бы голосовать за Байдена», - сказал бизнесмен.

Маск не стал отвечать на вопрос, отдаст ли свой голос за экс-президента страны Дональда Трампа. Политик ранее обещал, что вернется на пост лидера государства.

Ранее крупные компании Paramount, Sony Pictures и Lionsgate приостановили размещение рекламных постов в соцсети Х, которая принадлежит Илону Маску. Также это сделали Walt Disney, IBM и Apple.

Такие меры представители бизнеса объяснили отношением миллиардера к евреям. Бизнесмен согласился с позицией интернет-пользователя о том, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей» и при этом требуют прекратить дискриминацию к самим себе.