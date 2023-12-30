30 декабря 2023, 09:42

Илон Маск заработал почти 100 миллиардов долларов в уходящем году

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Американский предприниматель Илон Маск за год заработал 95,4 миллиарда долларов и стал самым богатым человеком на планете. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Агентство отметило, что совокупный капитал 500 богатейших людей мира в 2023 году увеличился на полтора триллиона долларов, «полностью восстановившись» после прошлогодних потерь. В 2022-м они потеряли 1,4 триллиона долларов. Журналисты назвали 2023-й «годом возвращения самых богатых людей мира».

«Никто не добился большего, чем Илон Маск, который отвоевал титул самого богатого человека в мире у французского магната роскоши Бернара Арно. Главный исполнительный директор Tesla Inc. заработал дополнительно 95,4 миллиарда долларов», - отметили журналисты.

По их словам, успехам Маска способствовало процветание принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. Собственный капитал американского бизнесмена более чем на 50 миллиардов долларов превысил капитал президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Арно, вышедшего на первое место по итогам прошлого года.

Доллары США SpaceX Tesla Илон Маск
30 декабря 2023, 10:37
Россия попала в топ-5 экономик по версии Всемирного банка
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Всемирный включил Россию в пятерку ведущих мировых экономик в 2023 году. В списке также оказались США, Китай, Индия и Япония. Об этом сообщило РИА «Новости».

Несмотря на западные прогнозы, Россия за год смогла добиться успехов в экономике, отметили журналисты издания. По данным Минэкономразвития, рост ВВП страны составил 3,5%.

Россия не только нивелировала понесенные в 2022 годы убытки, но и продвинулась дальше. Предприятия смогли за год увеличить прибыль на 24%, а нефинансовая сфера стала зарабатывать в разы больше, указали в издании.

Россия расширила и укрепила контакты со странами Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Значительно вырос товарооборот с Китаем, Саудовской Аравией, Индией и ОАЭ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на Западе задумались о последствиях антироссийских санкций. По его словам, многие стали задаваться вопросом, нужно ли было вводить экономические ограничения против России.

Россия Всемирный банк Экономика
30 декабря 2023, 08:54
США попытаются использовать Южный Кавказ для дестабилизации России
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США могут попытаться использовать Южный Кавказ как плацдарм для дестабилизации России. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия „второго фронта“ против России», - отметил он.

Дипломат добавил, что позиция Белого дома кардинально противоречит интересам народов этого региона.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в декабре рассказала о стремлении США и стран Европы притеснить Россию и другие страны, создавая новый очаг напряженности. Она предложила Армении и Азербайджану начать трехсторонние переговоры, чтобы урегулировать ситуацию на Южном Кавказе. Дипломат подчеркнула, что обсуждение мирного договора принесет пользу региону.

Ранее Галузин назвал присоединение Армении к Римскому статуту недружественным шагом. Он указал, что Россия не видит поля для диалога по этому решению. Замглавы МИД напомнил, что российская сторона надеялась на то, что руководство Армении воздержится от поддержки Римского статута.

США Белый дом в США Вашингтон Россия
30 декабря 2023, 08:06
МИД Аргентины признал идеологическую причину отказа страны от присоединения к БРИКС
РИА «Новости»
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Аргентина решила отказаться от вступления в БРИКС по идеологическим и практическим причинам. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино, сообщил телеканал La Nación.

Она признала, что государство столкнулось с множеством экономических проблем. По ее словам, БРИКС занимается торговлей между странами, но Аргентина сомневается в необходимости вступать в организацию.

«Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?» - добавила глава МИД.

Министр обратила внимание, что Аргентина планирует активно строить отношения с «либеральными демократиями», в том числе с такими странами как США, Израиль, Канада и Новая Зеландия.

Ранее президент Хавьер Милей назвал вступление страны в БРИКС неуместным и официально отказался от присоединения к организации. Аргентинский лидер направил письма лидерам России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР, в которых написал об отказе от вхождения в объединение.

Аргентина решила отказаться от вступления в БРИКС по идеологическим и практическим причинам. Об этом заявила министр иностранных дел страны Диана Мондино, сообщил телеканал La Nación.

США Аргентина Россия БРИКС
30 декабря 2023, 07:21
США одобрили сделку по продаже Израилю почти пяти тысяч артснарядов
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Госдепартамент разрешил продавать израильской стороне артиллерийские снаряды для 155-миллиметровых гаубиц. Сумма сделки между США и Израилем может составить около 147,5 миллиона долларов. Об этом заявило агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона, сообщил CBSN.

Израильское руководство обратилось к США с запросом о поставке 4,8 тысячи снарядов 155-миллиметрового калибра. Госсекретарь Энтони Блинкен признал, что ситуация на Ближнем Востоке носит чрезвычайный характер и одобрил передачу боеприпасов в кратчайшие сроки. По его словам, снаряды нужны Израилю «немедленно», и их поставки отвечают американским интересам.

По информации издания, решение о передаче артснарядов никак не скажется на боеспособности армии США.

Ранее американский президент Джо Байден провел «один из сложнейших» телефонных разговор ов с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Они обсудили конфликт израильской стороны и палестинского движения ХАМАС.

США Израиль Пентагон Армия

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