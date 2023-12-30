Илон Маск заработал почти 100 миллиардов долларов в уходящем году

Агентство отметило, что совокупный капитал 500 богатейших людей мира в 2023 году увеличился на полтора триллиона долларов, «полностью восстановившись» после прошлогодних потерь. В 2022-м они потеряли 1,4 триллиона долларов. Журналисты назвали 2023-й «годом возвращения самых богатых людей мира».

«Никто не добился большего, чем Илон Маск, который отвоевал титул самого богатого человека в мире у французского магната роскоши Бернара Арно. Главный исполнительный директор Tesla Inc. заработал дополнительно 95,4 миллиарда долларов», - отметили журналисты.

По их словам, успехам Маска способствовало процветание принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX. Собственный капитал американского бизнесмена более чем на 50 миллиардов долларов превысил капитал президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Арно, вышедшего на первое место по итогам прошлого года.