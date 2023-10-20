Илон Маск восхитился красотой метро Санкт-Петербурга

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В публикации предприниматель разместил видеоролик, снятый на платформе станции. Маск поставил смайлик «100», который часто отправляют как одобрительный символ.

«Вот как должны выглядеть станции метро», - подписал кадры предприниматель.

Станцию «Автово» открыли в 1955 году, она вошла в состав Кировско-Выборгской линии. В 2011 году станция попала в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения, а в 2014 году вошла в десятку самых красивых станций метрополитена в мире по версии The Guardian.

Ранее стало известно, что Илон Маск, являющийся владельцем соцсети X, обсуждал возможность ее блокировки в странах ЕС. Как отметил источник Business Insider, предприниматель разочаровался в необходимости соблюдения закона о цифровых услугах и «потерял терпение»