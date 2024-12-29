29 декабря 2024, 01:55

Илон Маск вмешался в предвыборную кампанию в Германии

Unsplash
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Немецкая газета Welt опубликовала колонку Илона Маска, в которой тот поддержал партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). В знак протеста свое место покинула глава отдела мнений издания Ева Когель, об этом она сообщила на своей странице в X.

Когель отметила, что ей всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Welt. Однако после того, как газета разместила текст Илона Маска, она сразу подала заявление об увольнении.

При этом на сайте Welt колонку разместили рядом с комментарием главного редактора Бургарда. Во введении он охарактеризовал текст статьи Маска как тот, который «призывает возражать». Сама статья озаглавлена как «Почему Илон Маск полагается на АдГ и почему он ошибается».

Маск в колонке пишет, что право говорить о немецкой политике ему дают значительные инвестиции в Германию. Миллиардер полагает, что экономика ФРГ погрязла в бюрократии. Он резко критикует действующие власти страны и считает политику АдГ более удачной.

«Представление об АдГ как о правых экстремистах явно ложно», - также написал Илон Маск.

Сайт Medieninsider утверждал, что на редакционном совете Welt часть команды издания выступила против публикации статьи Маска. В редакции газеты ее сочли «предвыборной агитацией» и попыткой «прямого вмешательства» в немецкие выборы.

Реакцию журналистов следует рассматривать в контексте текущей политической ситуации в Германии, где президент Штайнмайер 27 декабря распустил парламент. Ранее в декабре депутаты отказали в доверии правительству Олафа Шольца. Сейчас в ФРГ идет активная предвыборная кампания, досрочные выборы Штайнмайер назначил на 23 февраля.

Германия Илон Маск Выборы
28 декабря 2024, 23:39
Имя Мохаммед стало самым популярным в Берлине
Unsplash
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В Берлине самым распространенным именем, которое давали новорожденным мальчикам в 2024 году, стало имя Мохаммед. Об этом РИА «Новости» сообщили на сайте, специализирующемся на ведении статистики имен в Германии.

Кроме Мохаммеда, в тройку популярных имен для новорожденных в Берлине также попали Лиам и Генри. Среди девочек в лидерах оказались Ханна, Эмма и Мия.

При этом статистика по всей Германии в целом отличается от столичных данных.

Лидерство по стране досталось имени Ной (Ноа), а за ним уже последовали Маттео и Элиас. Мохаммед при этом не попал даже в первую десятку - 17-е место.

Для девочек в Германии родители чаще всего в этом году выбирали имена Эмилия, София и Эмма.

Ранее священник рассказал, что в этом году в России самыми популярными именами при крещении стали Артем и София. При этом крестили детей под обычным именами, данными им при рождении.

Германия Статистика Дети
28 декабря 2024, 22:57
Афганистан нанес серию ударов по объектам в Пакистане
Unsplash
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Афганские силы движения «Талибан»* нанесли серию ударов по «нескольким точкам» в соседнем Пакистане. Об этом со ссылкой на министерство обороны Афганистана сообщил телеканал Ariana News.

В заявлении военного ведомства Афганистана Пакистан напрямую не упоминается, однако говорится, что удары наносились «за пределами „гипотетической линии“» - к такой риторике афганские власти прибегают для обозначения границы с Пакистаном, которую они давно оспаривают.

«В ответ с юго-восточного направления страны были атакованы несколько пунктов за пределами гипотетической линии, служивших центрами и укрытиями для злонамеренных элементов и их сторонников, которые организовывали и координировали нападения в Афганистане», - заявили в министерстве.

Ведомство пока не предоставило никаких подробностей о жертвах, или о конкретных районах, по которым наносились удары. Однако еще в среду, 25 декабря, афганские власти предупредили, что отомстят за пакистанскую бомбардировку. В Афганистане заявили, что в ее результате погибли мирные жители - пакистанская сторона заверила, что целями являлись укрытия исламистских боевиков вдоль границы.

Пакистан нанес эти авиаудары во вторник, 24 декабря. Погибли не менее 50 человек, еще 40 получили ранения различной степени тяжести.

На эскалацию напряженности на пакистанско-афганской границе отреагировал МИД РФ. Официальный представитель этого ведомства Мария Захарова в своем официальном Telegram-канале призвала обе стороны к сдержанности и конструктивному диалогу.

Ранее в Госдуме приняли закон , позволяющий отменить запрет на «Талибан»*.

*Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.

Афганистан Россия Пакистан Боевики
28 декабря 2024, 19:06
«Газпром» прекратит снабжать газом Молдавию
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«Газпром» с 1 января 2025 года перестанет поставлять газ в Молдавию в связи с большой задолженностью. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании.

Транзит газа остановят из-за долга «Молдовагаза» перед «Газпромом».

«На основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО „Газпром“ с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до нуля кубометров в сутки», - отметили в пресс-службе.

В компании уведомили молдавскую сторону и объяснили, что та не исполнила своих платежных обязательств, а значит нарушила условия заключенного контракта.

Ранее молдавский премьер Дорин Речан.

не признал долг страны на 709 миллионов долларов перед российской компанией. Он также заявил, что жителям Молдавии предстоит «сложная зима» из-за повышения цен на газ и прекращения поставок от «Газпрома».

Газ Молдавия Газпром
28 декабря 2024, 18:54
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Грузии
Global Look Press
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Возле города Дманиси в Грузии недалеко от границы с Арменией произошло землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на Службу сейсмической защиты местного МВД.

Подземные толчки ощущались и в армянских городах и селах, в частности в Гюмри, Степанаване и других. В эпицентре сила толчков достигала 5-6 баллов. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее в Хельсинки зафиксировали мощнейшее землетрясение за всю историю города. Магнитуда составила 1,1. Причину природного явления пока не выявили. Вероятно, толчки произошли из-за подъема земной коры и локальных движений водных масс.

Кроме того, накануне землетрясение произошло в Колумбии , в 76 километрах от города Каукасия.

Грузия Армения Землетрясения

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