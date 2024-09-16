Илон Маск удивился отсутствию покушений на демократов

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Маск отреагировал на информацию о покушении на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«И никто даже не пытается убить [президента США Джо] Байдена или Камалу (вице-президента США - прим. ред.)», - написал бизнесмен.

Как заметил Маск, несмотря на отсутствие покушений на Байдена, он в любом случае превратился в «ходячий труп».

О стрельбе в районе гольф-клуба Trump West Palm Beach стало известно в ночь на 16 сентября. Трамп заявил, что не пострадал и находится в безопасности. Он пошутил, что из-за стрельбы не смог закончить игру в гольф, чем очень огорчился.

По данным газеты New York Post , подозреваемым во втором покушении на Трампа оказался Райан Раут.