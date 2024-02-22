22 февраля 2024, 04:52

Илон Маск тайно посещал Белый дом, но не для встречи с Байденом

Global Look Press
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Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск совершил секретный визит в Белый дом в 2023 году. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на записи о посетителях.

«Маск <…> нанес визит 13 сентября», - сказано в публикации.

По данным Белого дома, владелец соцсети X обсудил с государственными деятелями тему искусственного интеллекта. Это был его первый визит с тех пор, как Джо Байден стал лидером Штатов. При этом с главой государства бизнесмен не виделся.

«Белый дом подтвердил, что это был единственный визит Маска в период этой администрации (Байдена - прим. ред.)», - заявили журналисты.

В телеканале отметили, что когда президентами Америки были Барак Обама и Дональд Трамп, миллиардер много раз приходил в Белый дом.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Илону Маску грозит преследование со стороны властей США. По его словам, «они только начали свою охоту».

США Дональд Трамп Россия Илон Маск Джо Байден
22 февраля 2024, 05:20
Делегация из США с конгрессменом Галлахером прибыла на Тайвань
Freepik
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Конгрессмен Майк Галлахер заявил, что прибыл на Тайвань во главе американской делегации. Его слова передало РИА «Новости».

«Мы рады быть в Тайбэе, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тайваньским друзьям», - сказал политик.

Галлахер является руководителем специального комитета, который занимается проблемами Китая и исходящих угроз от Пекина. По его словам, американская сторона поддерживает контакты между обоими государствами.

«Мы укрепляем мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива», - сказал он.

КНР считает Тайвань своей провинцией и выступает против контактов островных властей с иными странами.

О приезде делегации из США на остров стало известно 14 февраля. В группе состоят семь человек, они все являются представителями конгресса. На Тайване американцы увидятся с победившим на выборах главой администрации Лаем Цинде.

США Конгресс США Китай Тайвань
22 февраля 2024, 04:24
Литва запретила россиянам выходить на своих станциях при следовании в Калининград
РИА «Новости»
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Правительство Литвы с 1 марта запретит россиянам, следующим в Калининград по железной дороге, выходить на станциях Кяна и Кибартай. Об этом сообщило местное издание 15min.

Ранее россияне, имевшие вид на жительство или гражданство стран Евросоюза, могли выйти на литовских станциях и продолжить поездку. С марта этой возможности у них не будет, путешественникам придется искать другие маршруты.

«В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай», - сказано в публикации.

В конце января президент России Владимир Путин посетил Калининград , чем напугал приграничные страны Евросоюза. В ЕС боятся, что российский эксклав станет очагом противостояния с НАТО в будущем.

Литва Дороги Россия Евросоюз Калининград
22 февраля 2024, 03:52
США поспешили рассказать о новой «российской угрозе», о которой сами ничего не знают
РИА «Новости»
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Американские спецслужбы поторопились с обнародованием информации о планах России запустить на околоземную орбиту ядерное оружие. Об этом написала газета The New York Times.

Автор статьи отметил, что мнения разведывательного сообщества США на этот счет разделились, а проведенные брифинги в рамках НАТО и в странах Азии признали поспешными. В конечном итоге Западу приходится лишь гадать о планах Путина, потому что никакой достоверной информации нет.

Издание также подчеркнуло, что российский лидер отрицает наличие такого намерения, а министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал это сообщение дезинформацией с целью заставить американский конгресс санкционировать увеличение помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты пережади предупреждение своим европейским союзникам, что Россия в ближайшее время якобы может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки.

Ядерное оружие США Россия
22 февраля 2024, 02:12
Российского хакера под никами flint и flint24 объявили в розыск в США
Freepik
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Правоохранительные органы в США объявили в розыск российского хакера Алексея Строганова, его обвинили в киберпреступлениях. Об этом сообщили на сайте Секретной службы Штатов.

Строганова знают под никами flint и flint24. По тем же преступлениям, что в США, его обвиняют и на родине. В июне прошлого года на него и других 25 фигурантов завели уголовное дело, которое поступило на рассмотрение в 235-й гарнизонный военный суд в Москве.

Американская сторона обвинила Строганова в сговоре «с целью взлома компьютерных сетей» физических лиц и компаний, а также хищения данных банковских карт. В публикации отметили, что подозреваемый был вовлечен в незаконную деятельность с мая 2008 года по июль 2017 года.

В России хакера обвинили в неправомерном обороте средств платежей и участии в организованном преступном сообществе.

Ранее стало известно, что российские хакеры атаковали сайт крупнейшего провайдера в Польше и это нарушило связь Североатлантического альянса с Украиной. Скорость в сети польского провайдера Play снизилась до 0,3 мегабита в секунду.

США Суд Россия Хакеры

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