Илон Маск тайно посещал Белый дом, но не для встречи с Байденом

«Маск <…> нанес визит 13 сентября», - сказано в публикации.

По данным Белого дома, владелец соцсети X обсудил с государственными деятелями тему искусственного интеллекта. Это был его первый визит с тех пор, как Джо Байден стал лидером Штатов. При этом с главой государства бизнесмен не виделся.

«Белый дом подтвердил, что это был единственный визит Маска в период этой администрации (Байдена - прим. ред.)», - заявили журналисты.

В телеканале отметили, что когда президентами Америки были Барак Обама и Дональд Трамп, миллиардер много раз приходил в Белый дом.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Илону Маску грозит преследование со стороны властей США. По его словам, «они только начали свою охоту».