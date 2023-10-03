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Макс стал первым в списке среди 400 богатейших американцев. Forbes оценил состояние бизнесмена в 251 миллиард долларов. Эта сумма примерно равна показателю прошлого года, когда предприниматель также возглавлял рейтинг.

Второе место, согласно изданию, занял основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Его состояние оценили в 161 миллиард долларов. Третья строчка рейтинга досталась одному из основателей корпорации Oracle Ларри Эллисон. Он замкнул тройку лидеров с состоянием в 158 миллиардов.

Далее по списку расположились глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и один из основателей Google Ларри Пейдж. Создатель Microsoft Билл Гейтс оказался на шестой позиции.

Состояние всех 400 самых богатых жителей Соединенных Штатов выросло на 500 миллиардов долларов в сравнении с 2022 годом.

Недавно Маска обвинили в российской пропаганде. Так Верховная рада охарактеризовала мем , который предприниматель опубликовал на своей странице в социальной сети.

Американский предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск снова стал богатейшим человеком в США. Такие данные привел Forbes , который ежегодно составляет подобный рейтинг.