Илон Маск сделал ироничное заявление о вторжении в Россию

Бизнесмен оставил комментарий под записью, где автор высмеивает нападение Наполеона Бонапарта на Россию в 1812 году. Тогда французская армия сбежала, как только наступила зима. Автор публикации написал, что Наполеон оказался «не таким уж и умным».

Маск иронично отреагировал на запись. Он опубликовал смеющийся смайлик и написал, что вторжение в Россию - плохая идея, вне зависимости от времени года.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», - написал миллиардер.

Самой большой опасностью человечества Маск назвал проблему с демографией. Особенно на фоне появления проблем с рождаемостью в некоторых странах. Американский предприниматель также не исключил, что наступивший 2024 год окажется еще более безумным , чем предыдущий.

Социальная сеть X подешевела на 71,5% после того, как Маск купил ее. Падение стоимости площадки связывают с антисемитскими высказываниями бизнесмен, из-за которой от сотрудничества с соцсетью отказывается все больше рекламодателей.