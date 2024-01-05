05 января 2024, 02:48

Илон Маск сделал ироничное заявление о вторжении в Россию

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Вторжение в Россию было плохой идеей, поэтому не стоит этого делать. Такой комментарий написал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Бизнесмен оставил комментарий под записью, где автор высмеивает нападение Наполеона Бонапарта на Россию в 1812 году. Тогда французская армия сбежала, как только наступила зима. Автор публикации написал, что Наполеон оказался «не таким уж и умным».

Маск иронично отреагировал на запись. Он опубликовал смеющийся смайлик и написал, что вторжение в Россию - плохая идея, вне зависимости от времени года.

«Просто не вторгайтесь в Россию. Это никогда не было хорошей затеей», - написал миллиардер.

Самой большой опасностью человечества Маск назвал проблему с демографией. Особенно на фоне появления проблем с рождаемостью в некоторых странах. Американский предприниматель также не исключил, что наступивший 2024 год окажется еще более безумным , чем предыдущий.

Социальная сеть X подешевела на 71,5% после того, как Маск купил ее. Падение стоимости площадки связывают с антисемитскими высказываниями бизнесмен, из-за которой от сотрудничества с соцсетью отказывается все больше рекламодателей.

Соцсети Россия Илон Маск Армия
05 января 2024, 01:46
Жертвой стрельбы в школе штата Айова стал один из ее учеников
РИА «Новости»
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Пятеро раненых и один погибший — это результаты стрельбы в средней школе города Перри в штате Айова, устроенной, предположительно, одним из ее учеников. Об этом сообщило ABC News со ссылкой на представителя управления общественной безопасности штата Митча Мортведта.

«Всего насчитывается шесть жертв, один умер, это ученик шестого класса школы Перри», - заявил Мортведт.

По его словам, состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое. Нападавшего нашли мертвым с помповым ружьем и малокалиберным пистолетом. Какие у него были мотивы, пока неизвестно. Мортведт добавил, что идет расследование, в том числе изучат биографию стрелявшего.

Пока предполагаемого стрелка, который действовал в одиночку, идентифицировали как 17-летнего Дилана Батлера, пояснил он. Помимо этого, в школе обнаружили «элементарное» взрывное устройство, которое уже обезвредили.

Стрельба в школе произошла утром 4 января. Это был первый учебный день в США в новом году.

Пятеро раненых и один погибший - это результаты стрельбы в средней школе города Перри в штате Айова, устроенной, предположительно, одним из ее учеников. Об этом сообщило ABC News со ссылкой на представителя управления общественной безопасности штата Митча Мортведта.

США Стрельба
05 января 2024, 01:21
Поезд метро сошел с рельсов в центре Нью-Йорка
РИА «Новости»
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Поезд нью-йоркского метрополитена сошел с рельсов в центре города, пострадали 13 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

«Поезд метро сошел с рельсов в центре Нью-Йорка, пассажиры покидают зону, работают службы спасения», - уточнило агентство.

В полиции сообщили агентству, что 13 человек получили незначительные повреждения, подсчет продолжается.

Аварийные бригады оперативно отреагировали на сход поезда в центре Манхэттена, как отметил американский телеканал Fox News.

После этого приостановили движение автотранспорта между саут-Ферри и 137-стрит-Сити Колледж в обоих направлениях, а поезда, следующие по пути, где произошла аварий, перенаправили. Пассажирам посоветовали до возобновления движения воспользоваться местными автобусами или другими поездами.

Ранее скоростной поезд сошел с рельсов в Сан-Франциско, медики госпитализировали несколько человек. Точное число людей, получивших травмы, не сообщили. Движение на всей железнодорожной линии остановили до конца дня.

США Нью-Йорк Поезда Метро
04 января 2024, 23:46
США введут санкции из-за сотрудничества России с КНДР и Ираном
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Власти США планируют ввести новые санкции против военного сотрудничества России с Ираном и КНДР. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам Кирби, новые санкции коснутся «тех, кто работает над осуществлением поставок оружия между Россией и КНДР, а также РФ и Ираном». Он также заверил, что Вашингтон продолжит публиковать информацию о «поставках оружия из КНДР и Ирана в Россию».

При этом представитель Белого дома не привел доказательств своим утверждениям о том, что Россия якобы использует ракеты, полученные от КНДР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала бездоказательными обвинения некоторых западных стран о якобы незаконном военно-техническом сотрудничестве России и Северной Кореи.

Ранее Госдепе заявил о планах предпринять шаги, чтобы помешать военно-техническому сотрудничеству Северной Кореи и России.

США Санкции Россия КНДР Иран
04 января 2024, 22:10
ООН заявила о росте экономики России
РИА «Новости»
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Экономика России выросла в 2023 году на 2,7%, в 2024-м ожидается рост на 1,3%. Об этом на брифинге заявил директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы подсчитали, что <…> рост российской экономики составил примерно 2,7% <…>, рост замедлится до 1,3% в 2024 году», - отметил он.

Всемирный банк внес Россию в пятерку ведущих мировых экономик в 2023 году. В этот список попали США, Китай, Индия и Япония.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что валовый внутренний продукт России вырастет на 3,5%, указывая, что по этому параметру российская экономика превзошла любую европейскую. Увеличение ВВП ожидается и в других странах ЕАЭС.

Глава государства также отметил, что внешний государственный долг России сократился с 46 до 32 миллиардов долларов.

Россия ООН Экономика ВВП

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