09 февраля 2024, 15:24

Илон Маск решил отказаться от мобильного телефона

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Американский бизнесмен, миллиардер, основатель SpaceX и владелец бывшего Twitter Илон Маск решил отказаться от использования мобильного телефона. Об этом он сам рассказал в своем аккаунте в социальной сети X.

Он уточнил, что откажется от своего телефонного номера через несколько месяцев. При этом гаджетом предприниматель все же будет пользоваться.

«Буду использовать только X для обмена текстовыми сообщениями и для аудио- и видеозвонков», - подчеркнул Маск.

Накануне в своем акаунте он написал пост, в котором выразил недовольство идеей Евросоюза ввести санкции против американского журналиста Такера Карлсона. Рестрикции грозят корреспонденту за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Видео с главой государства и Карлсоном набрало в соцсети Маска более 90 миллионов просмотров за 12 часов. А Владимир Путин попал в тренды в Соединенных Штатах.

Полную запись интервью российского лидера с американским журналистом доступно на Rutube -канале «360».

Twitter Санкции Евросоюз Илон Маск Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 16:03
Шольц опубликовал фото со своим «двойником» из США
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Канцлер Германии Олаф Шольц поделился с подписчиками своей фотографией с американским сенатором-демократом Крисом Кунсом. Он опубликовал запись в соцсети X.

Шольц побывал в Вашингтоне и встретился с там с похожим на него сенатором. Немецкий канцлер назвал его своим «двойником» и прикрепил к сообщению совместную фотографию.

«Приятно снова увидеть своего двойника - Криса Кунса!» - отметил Шольц.

Он прибыл в американскую столицу 8 февраля и провел переговоры с членами сената. Канцлер также планирует во время визита в США провести встречу с президентом Джо Байденом.

Ранее Шольц на фоне ослабления потока помощи Украине со стороны Белого дома и Евросоюза указал на острую нехватку оружия и боеприпасов в ВСУ. Он призвал не допустить победы России, так как это якобы «нанесет серьезный удар по либеральному мировому порядку».

Канцлер ФРГ напомнил об истекших финансовых обязательствах Запада по поддержке Украины. По его словам, Германия направила украинской армии военную помощь на сумму в 30 миллиардов долларов.

Германия Фото Вашингтон Соцсети Олаф Шольц
09 февраля 2024, 15:22
США призвали бороться с антисемитизмом внутри страны
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Госдепу США следует обратить внимание на рост антисемитизма в стране, а не поучать других. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече со спикером израильского кнессета (парламента) Амиром Оханом в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН, сообщило агентство MTI.

Дипломат подчеркнул, что после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в 2023 году число антисемитских вылазок против еврейский общин увеличилось как в Западной Европе, так и в Соединенных Штатах. Лишь в США зафиксировали рост таких случаев на 300%.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что Госдеп прекратит выступать с сообщениями о свободе вероисповедания в других государствах. Рост антисемитизма в Европе и США связан с большим количеством переселенцев из Северной Африки и арабских стран Ближнего Востока, считает Сийярто.

Российское посольство в США ранее прокомментировало обвинения в адрес России в антисемитизме. По словам дипломатов, подготовленные американцами материалы говорят о слабости исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции и пробивают «очередное дно невежества».

США Венгрия Госдеп США Европа
09 февраля 2024, 15:15
Интервью Путина в соцсети X посмотрели 90 миллионов раз за 12 часов
Телеканал «360»
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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало свыше 90 миллионов просмотров примерно за 12 часов. Ролик называется «Эпизод 73. Интервью Владимира Путина».

Количество репостов при этом превышает 216 тысяч, отметку «нравится» поставили более 673 тысяч человек. Путин стал трендом в соцсети Х в США. Количество постов с упоминанием российского президента превысило 1,3 миллиона.

Текст беседы российского лидера с американским журналистом уже опубликовали на сайте Кремля. Полную видеозапись общения Путина и Карлсона можно посмотреть на Rutube -канале «360».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Карлсон заранее не согласовывал с Кремлем вопросы к интервью с Путиным. Беседа президента и журналиста не подразумевает реакции западных стран по дипломатическим каналам, уточнил Песков. Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с Путиным от крупнейших СМИ мира.

США Кремль Соцсети Россия Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 15:02
Французский политик восхитился прямотой Путина в беседе с Карлсоном
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Президент Владимир Путин прямо отвечал на вопросы американского журналиста Такера Карлсона во время интервью. Об этом сообщил лидер французского политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо, чьи слова привели «Известия».

Продолжительность интервью позволила глубоко раскрыть затронутые проблемы, отметил француз.

«Путин говорил прямо, это чувствовалось. Слушать его было очень интересно. Он конкретно и ясно отвечал на все заданные ему Карлсоном вопросы», - подчеркнул Филиппо.

Политик назвал Карлсона смелым человеком и профессионалом, который не избегал острых тем. Такая беседа необходима, чтобы люди во всем мире слышали разные голоса по поводу украинского конфликта, подчеркнул Филиппо.

Такер и Путин во время интервью обсудили множество тем - от кризиса на Украине до искусственного интеллекта. Журналисты из США признали, что беседой руководил Путин.

Текстовую трансляцию интервью опубликовали на сайте Кремля утром 9 февраля. За последние дни Кремль получил десятки заявок от иностранных СМИ на беседу с Путиным.

Кремль Интервью Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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