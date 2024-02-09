Илон Маск решил отказаться от мобильного телефона

Он уточнил, что откажется от своего телефонного номера через несколько месяцев. При этом гаджетом предприниматель все же будет пользоваться.

«Буду использовать только X для обмена текстовыми сообщениями и для аудио- и видеозвонков», - подчеркнул Маск.

Накануне в своем акаунте он написал пост, в котором выразил недовольство идеей Евросоюза ввести санкции против американского журналиста Такера Карлсона. Рестрикции грозят корреспонденту за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Видео с главой государства и Карлсоном набрало в соцсети Маска более 90 миллионов просмотров за 12 часов. А Владимир Путин попал в тренды в Соединенных Штатах.

Полную запись интервью российского лидера с американским журналистом доступно на Rutube -канале «360».