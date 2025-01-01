Илон Маск рассказал о предчувствии на 2025 год
Самый богатый человек мира, американский предприниматель Илон Маск рассказал о своих ожиданиях от наступившего года. В соцсети X он написал о том, что подсказывает ему интуиция.
«У меня хорошее предчувствие на 2025 год», - подчеркнул основатель SpaceX.
Накануне глава компании сменил имя. В социальной сети он взял псевдоним Kekius Maximus (Кекиус Максимус). Такое же название носит криптовалюта, вдохновленная мемом с лягушонком Пепе.
Ранее Маск рассказал, как видит правление на Марсе , когда планету колонизируют. Предприниматель порекомендовал будущим марсианам выбрать прямую, а не представительную демократию.
Бизнесмен добавил, что беспилотные космические корабли будут регулярно летать на Марс в ближайшие два года, а уже примерно через четыре года туда отправят корабли с экипажами. Маск выразил уверенность в том, что планету удастся освоить.