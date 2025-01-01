01 января 2025, 15:30

Илон Маск рассказал о предчувствии на 2025 год

Global Look Press
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Самый богатый человек мира, американский предприниматель Илон Маск рассказал о своих ожиданиях от наступившего года. В соцсети X он написал о том, что подсказывает ему интуиция.

«У меня хорошее предчувствие на 2025 год», - подчеркнул основатель SpaceX.

Накануне глава компании сменил имя. В социальной сети он взял псевдоним Kekius Maximus (Кекиус Максимус). Такое же название носит криптовалюта, вдохновленная мемом с лягушонком Пепе.

Ранее Маск рассказал, как видит правление на Марсе , когда планету колонизируют. Предприниматель порекомендовал будущим марсианам выбрать прямую, а не представительную демократию.

Бизнесмен добавил, что беспилотные космические корабли будут регулярно летать на Марс в ближайшие два года, а уже примерно через четыре года туда отправят корабли с экипажами. Маск выразил уверенность в том, что планету удастся освоить.

Соцсети Илон Маск
01 января 2025, 16:25
Молдавия перешла на электроэнергию из Румынии
РИА «Новости»
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После снижения выработки на государственной районной электростанции, которая работала на газе из России, Молдавия перейдет на электроэнергию из Румынии. Об этом сообщила местная госкомпания Energocom.

В январе собственные мощности республики дадут максимум 127 тысяч мегаватт-час, что составляет лишь 28% от общего потребления. Еще 10% покроют из возобновляемых источников энергии, которые напрямую зависят от погоды. Остальную часть потребления, а это больше 60%, стране обеспечит Румыния.

C 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию из-за долгов и многократных нарушений контракта республикой. В Кишиневе отказались урегулировать вопрос с невыполненными платежными обязательствами, подчеркнул RT. Молдавская сторона заявила, что не признает «предполагаемых долгов» за газ.

Молдавия Газпром Румыния
01 января 2025, 14:58
Газ в Приднестровье остался лишь для приготовления пищи
РИА «Новости»
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В Приднестровье газ сохраняется только для приготовления пищи в многоквартирных домах. Об этом сообщила пресс-служба «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

В компании отметили, что отключения коснулись котельных частных домов в городах, селах и поселках, а также многоквартирных домов с подключением к одному газопроводу с частными домовладениями.

«В многоквартирных домах газ для приготовления пищи будет доступен только до снижения давления в сети до критического уровня», - отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что абонентам необходимо закрыть газовые краны на своих приборах и не пытаться восстанавливать подачу газа.

С 1 января «Газпром» прекратил транзит газа через территорию Украины в Европу. В компании отметили, что она лишилась юридической и технической возможности для прокачки углеводородов.

Газ Приднестровье
01 января 2025, 14:54
Автомобиль протаранил толпу в Новом Орлеане и убил 10 человек
Global Look Press
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Водитель автомобиля протаранил толпу на пересечении улиц Канал и Бурбон-стрит во французском квартале Нового Орлеана. Погибли минимум 10 прохожих, более 30 получили ранения. Об этом со ссылкой на городское агентство по обеспечению готовности к стихийным бедствиям сообщил телеканал CNN.

В ведомстве заявили, что на место выехали сотрудник Службы общественной безопасности и полиции для проведения расследования и всех обстоятельства аварии.

«Служба экстренной медицинской помощи Нового Орлеана забрала 30 раненых. 10 человек погибли на месте», - добавили в агентстве.

Новую информацию в ведомстве пообещали дать позже.

США ДТП
01 января 2025, 14:52
В США удар молнии в Капитолий сняли на видео
Unsplash
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В канун Нового года в США в здание Капитолия ударила молния. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Мощный шторм обрушился на Вашингтон вечером 31 декабря. Столицу Соединенных Штатов накрыл ливень, гремел гром, был сильный ветер, в небе сверкали молнии.

В Сети распространились кадры, на которых видно, что молния ударила в два самых символичных места как города, так и всей страны. Разряд угодил в вершину монумента Вашингтону и купол Капитолия.

Многие американцы восприняли явление как хороший знак. В комментариях под роликом пользователи пришли к выводу, что природа таким образом поприветствовала избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в Токио молния ударила в пассажирский самолет японской авиакомпании All Nippon Airways во время полета. В кабине пилотов воздушного судна треснуло стекло. Лайнер благополучно совершил экстренную посадку, никто не пострадал.

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