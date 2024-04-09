09 апреля 2024, 11:16

Илон Маск предупредил США о крупном теракте масштаба 11 сентября

Global Look Press
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Глава компании Tesla Motors Илон Маск согласился с прогнозом предпринимателя Вивека Рамасвами о риске нового крупного теракта в США из-за наплыва нелегальных мигрантов. Он заявил об этом в своем микроблоге в соцсети X.

Вивек Рамасвами призвал урегулировать миграционный кризис на юге США. По его мнению, десятки тысяч человек, или 0,1% нелегалов, приехали в страну с враждебными намерениями. Бизнесмен предупредил об угрозе нового теракта, сравнимого по масштабу с атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года.

«Лишь вопрос времени», - подтвердил в комментариях к его заявлению Илон Маск.

Правоохранители сообщили об увеличении количества нелегальных мигрантов из Венесуэлы, Мексики и других стран. Илон Маск неоднократно предупреждал общественность о последствиях слишком лояльного законодательства. Он заявлял, что США стали убежищем международных преступников.

США Терроризм Илон Маск
09 апреля 2024, 10:20
«Мы это видим и знаем». Депутат указал на роль элит недружественных стран
РИА «Новости»
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Элиты многих недружественных России государств стараются всеми силами управлять мировыми процессами, брать под свой контроль правительства целых стран. Российской стороне хорошо про это известно. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

«Там же не дураки сидят. Талантливые люди, их талант ужасен, он разрушает страны. Именно они своими силами уничтожили Украину, провели там кровавый переворот. Они пытались совершить подобный сценарий в Казахстане, в Белоруссии. Вот только в последнее время, я уже не говорю про африканский континент, Латинскую Америку. Все те страны, которые так или иначе были», - сказал он.

Парламентарий отметил, что сейчас началась подготовка к оранжевой революции в Венгрии, хотя премьер-министр Виктор Орбан занимает не проросийскую позицию, а всего лишь думает о благополучии своего народа.

«Орбан делает все, чтобы венграм было лучше жить. Чтобы он тратил меньше денег на покупку энергоносителей других вещей, чтобы экономику Венгрии продвигать. Но независимые люди сейчас не нужны. Нужны те, кто работает под указку транснациональных корпораций гигантов, которые ставят и политиков, и президентов, министров, целые парламенты», - добавил депутат.

Чернышов также согласился с высказыванием президента России Владимира Путина о недружественных элитах на Западе.

«Хотя не элиты. Элитки. Политические силы, которые привели сюда, на их места, там, в Европе, где-то еще, именно транснациональные корпорации, которые они обслуживают. Мы это видим. Мы это знаем», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что для России нет недружественных стран, а есть лишь недружественные элиты в этих странах.

Россия Запад Экономика
09 апреля 2024, 09:09
Ван И назвал зрелыми отношения Китая и России
РИА «Новости»
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Отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНР Ван И после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова передало РИА «Новости».

«За прошедшие три четверти века двусторонние отношения прошли нелегкий путь, становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными», - прокомментировал высокопоставленный китайский дипломат.

Пресс-конференция с участием министров проходит в Пекине, куда Лавров прибыл накануне. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе предстоящие встречи лидеров России и Китая. Ожидается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся до конца 2024 года как минимум дважды - в июне и октябре - на саммитах ШОС и БРИКС.

Китайская сторона поддерживает стабильное развитие России под управлением переизбранного на пост главы государства Владимира Путина, заявил Ван И.

Сергей Лавров Россия Китай
09 апреля 2024, 09:06
Иран чужими руками ответит Израилю за удар по Дамаску
РИА «Новости»
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Американская разведка предупредила Израиль о готовящейся атаке со стороны Ирана за удар в Сирии и убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции. Спецслужбы допустили, что иранские военные привлекут посредников, сообщил телеканал CNN.

Два источника заявили журналистам, что с большой вероятностью Иран нападет на Израиль руками своих «марионеточных сил». По их словам, иранские власти не станут действовать напрямую, потому что это приведет к резкой эскалации боевых действий на Ближнем Востоке и предоставит повод для ответного нападения.

По мнению спецслужб США, Иран не имеет абсолютной власти над боевиками, и они смогут поступить по-своему. Однако разведчики уверены, что группировки нападут на Израиль, но не решатся атаковать американские объекты.

Армия Израиля нанесла удар по Дамаску, пострадало консульство Ирана. Погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Захеди , который участвовал в иранской ядерной программе.

США Израиль Международные отношения Иран
09 апреля 2024, 08:28
Лавров заявил, что Россия будет сотрудничать с МАГАТЭ после удара ВСУ по ЗАЭС
РИА «Новости»
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Российские власти готовы сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после украинского удара по Запорожской АЭС. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Его процитировало РИА «Новости».

«Киеву не удастся уйти от ответственности в связи с последними атаками на ЗАЭС», - подчеркнул министр.

ВСУ 7 апреля ударили двумя беспилотными летательными аппаратами по куполу атомного объекта. Представители МАГАТЭ видели это и зафиксировали инцидент.

Позднее генеральный директор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС из-за действий украинских военных была близка к ядерной аварии. Он подчеркнул, что нельзя допустить эту катастрофу.

Россия Киев МАГАТЭ

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