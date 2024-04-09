Илон Маск предупредил США о крупном теракте масштаба 11 сентября

Элиты многих недружественных России государств стараются всеми силами управлять мировыми процессами, брать под свой контроль правительства целых стран. Российской стороне хорошо про это известно. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

«Там же не дураки сидят. Талантливые люди, их талант ужасен, он разрушает страны. Именно они своими силами уничтожили Украину, провели там кровавый переворот. Они пытались совершить подобный сценарий в Казахстане, в Белоруссии. Вот только в последнее время, я уже не говорю про африканский континент, Латинскую Америку. Все те страны, которые так или иначе были», - сказал он.

Парламентарий отметил, что сейчас началась подготовка к оранжевой революции в Венгрии, хотя премьер-министр Виктор Орбан занимает не проросийскую позицию, а всего лишь думает о благополучии своего народа.

«Орбан делает все, чтобы венграм было лучше жить. Чтобы он тратил меньше денег на покупку энергоносителей других вещей, чтобы экономику Венгрии продвигать. Но независимые люди сейчас не нужны. Нужны те, кто работает под указку транснациональных корпораций гигантов, которые ставят и политиков, и президентов, министров, целые парламенты», - добавил депутат.

Чернышов также согласился с высказыванием президента России Владимира Путина о недружественных элитах на Западе.

«Хотя не элиты. Элитки. Политические силы, которые привели сюда, на их места, там, в Европе, где-то еще, именно транснациональные корпорации, которые они обслуживают. Мы это видим. Мы это знаем», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что для России нет недружественных стран, а есть лишь недружественные элиты в этих странах.