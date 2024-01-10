Илон Маск пожаловался на размещение мигрантов в школах и домах американцев

Он прокомментировал сообщение властей штата Бостон с просьбой к жителям страны о о размещении семей мигрантов в своих домах.

«У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома», - указал Маск.

По его словам, когда в стране закончатся школы, в которых можно разместить иностранцев, руководство США «придет за домами» американских граждан.

Ранее СМИ сообщили о рекордном потоке нелегальных мигрантов в США. В декабре 2023 года порядка 302 тысяч человек незаконно пересекли границу страны. По информации Fox News , число нелегалов из Мексики за последний квартал увеличилось до 785 тысяч человек. Эти показатели стали историческим рекордом, указали в издании.

Миграционный кризис стал для США большой проблемой, которая оказалась одной из причин раскола в конгрессе. Наплыв мигрантов также спровоцировало увеличение налогов в приграничных городах.