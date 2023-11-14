Илон Маск появится на российской конференции по ИИ

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«Илон Маск станет спикером на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023», - сказано в публикации.

Авторы статьи предположили, что появление предпринимателя на конференции связано с ранним анонсом текстовой генеративной нейросети Grok от компании xAI, которая является чат-ботом, способным конкурировать с ChatGPT.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о запуске в столице комплексного сервиса на основе ИИ , способного выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме (КТ).

По ее словам, нейросети смогут находить патологии органов грудной клетки: пневмонии, рака легкого, аневризмы аорты, остеопороза позвоночника, легочной гипертензии, гидроторакса и ишемической болезни сердца.

Также 25 сентября глава РЭО Денис Буцаев сообщил о запуске проекта, в рамках которого обученная нейросеть будет анализировать действующие объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. По его словам, информацию будут собирать с помощью дронов.