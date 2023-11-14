14 ноября 2023, 00:33

Илон Маск появится на российской конференции по ИИ

Википедия
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Американский миллиардер Илон Маск выступит на российской конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Информация об этом появилась в заметке главного редактора брюссельского портала EU Reporter Колина Стивенса.

«Илон Маск станет спикером на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey 2023», - сказано в публикации.

Авторы статьи предположили, что появление предпринимателя на конференции связано с ранним анонсом текстовой генеративной нейросети Grok от компании xAI, которая является чат-ботом, способным конкурировать с ChatGPT.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о запуске в столице комплексного сервиса на основе ИИ , способного выявлять несколько заболеваний на компьютерной томограмме (КТ).

По ее словам, нейросети смогут находить патологии органов грудной клетки: пневмонии, рака легкого, аневризмы аорты, остеопороза позвоночника, легочной гипертензии, гидроторакса и ишемической болезни сердца.

Также 25 сентября глава РЭО Денис Буцаев сообщил о запуске проекта, в рамках которого обученная нейросеть будет анализировать действующие объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. По его словам, информацию будут собирать с помощью дронов.

Искусственный интеллект Россия Илон Маск Нейросети
14 ноября 2023, 00:26
Израильские военные захватили парламент Газы
РИА «Новости»
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Израильские военные захватили парламент в Газе и сфотографировались на его трибуне. Снимок опубликовала израильская газета The Times of Israel.

По информации издания, на фотографии позируют солдаты бригады «Голани», которые участвуют в наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Израильские военные захватили здание парламента и сделали коллективное фото. На снимке военнослужащие держат в руках флаги страны. Издание отметило, что в здании законодательного совета Газы с 2007 года заседают исключительно члены ХАМАС.

Радикальное палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа , заявили в Минобороны Израиля. Боевики группировки бегут на юг. Министр обороны Йоав Галант заявил, что у ХАМАС нет сил, способных остановить ЦАХАЛ.

Число погибших в секторе Газа достигло 11 078 человек. Среди погибших - 3027 женщин и 4506 детей, сообщил Минздрав Палестины.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 22:39
Жители Одесской области сообщили о взрывах
Unsplash
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В Одесской области раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

«В Южном бах вдалеке слышали», - сказано в публикации.

Одесса Взрывы Украина
13 ноября 2023, 22:21
ХАМАС потерял контроль над Газой и отступил к югу анклава — Минобороны Израиля
Unsplash
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Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа, боевики группировки бегут на юг. Его слова привела газета The Times of Israel.

«У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАС. У них нет доверия правительству», - заявил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что участники ХАМАС хотели начать вторую волну нападений на Израиль для разжигания масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Радикалы ожидали, что атаки затронут весь регион и нападение спровоцирует мощный ответ ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

В пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что США притворяются, призывая к миру на Ближнем Востоке. За закрытыми дверями американские представители побуждают ускорить операцию , потому что ее затягивание негативно отразится на предвыборных позициях нынешнего американского лидера Джо Байдена.

При этом в Штатах понимают, что ликвидация ХАМАС приведет к гибели мирных жителей, но Белый дом считает это допустимым.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 21:49
Первый самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедово
Pixabay
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Самолет с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Самолет вылетел из Каира. Он перевез первую группу россиян, покинувших сектор Газа. По данным МЧС и согласно табло в аэропорту, борт приземлился в Москве.

Эвакуированные из сектора Газа россияне, прибыв в Каир, поблагодарили всех , кто помог им покинуть палестинский анклав. Комментируя ситуацию в Газе, россияне сказали, что там «сильно бомбят» и их «вытащили из ада».

В МИД РФ сообщили, что эвакуации россиян продолжится до вывоза всех граждан России, СНГ, членов их семей и всех, кто попросил помощи.

Израиль Египет Аэропорт Домодедово Палестина

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