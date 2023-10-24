Илон Маск попросил Запад прекратить приносить украинцев в жертву и подумать о мире с Россией
Западу следовало бы прекратить бессмысленные жертвы из числа украинцев, закончить разжигание конфликта между Россией и Украиной и наладить отношения с Москвой. Об этом американский предприниматель и владелец Tesla Илон Маск заявил на странице в соцсети Х.
«То, что происходит на самом деле, - это принесение в жертву большого числа украинской молодежи в окопах, по сути, без территориальных завоеваний», - отметил он в подкасте.
Маск назвал ситуацию на Украине бессмысленной и предложил Западу остановиться. По мнению предпринимателя, именно западные страны подталкивают российский и украинский народы к боевым действиям.
«У русских и украинцев есть взаимные обиды, но они являются одной семьей», - заявил Маск.
Илон Маск неоднократно критиковал американскую помощь Украине. Миллиардер также предлагал властям США обращать больше внимания на проблемы в собственной стране