Илон Маск отреагировал на провал Байдена на пресс-конференции

Выступление американского лидера состоялось на фоне растущих опасений о состоянии его здоровья и когнитивных способностях. В самом начале конференции Байден в очередной раз оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».

«Каждый раз, когда я вижу, как Байден говорит, я удивляюсь, как этот человек стал президентом США», - написал один из пользователей Х.

Маск отреагировал на эту публикацию с помощью эмодзи «100%».

Байден регулярно допускает оговорки на публичных выступлениях. На саммите НАТО президент США перепутал Украину с Ураном и обвинил Россию в попытке уничтожить его культуру.