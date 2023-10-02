Илон Маск опубликовал мем со «страдающим» Зеленским

По данным источников, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему поддерживает наземное вторжение в Газу. Однако после того, как палестинское движение ХАМАС освободило двух американок , Соединенные Штаты начали более настойчиво предлагать Израилю дать время на переговоры по остальным заложникам.
В администрации Байдена также хотели бы, чтобы изолированные в секторе Газа палестинцы успели получить как можно больше гуманитарной помощи. Кроме того, американская сторона надеется, что за время отсрочки удастся решить, как избежать новых жертв среди мирного населения, указали авторы NYT.
Два американских чиновника сказали, что совет отложить наземную операцию передали министру обороны Израиля Йоаву Галанту через главу Пентагона Ллойда Остина. Он почти ежедневно созванивается с израильским коллегой, чтобы обсудить оперативные вопросы, в том числе поставки американского оружия. По словам одного из чиновников, Остин назвал освобождение заложников приоритетом.
Представитель Галанта отказался комментировать информацию об этих разговорах. Дипломат из израильского посольства в Вашингтоне заявил, что «США не оказывают давления на Израиль в отношении наземной операции», написали авторы NYT.
Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что, по последним данным, в Газе удерживают не менее 222 заложников. По его словам, среди захваченных в плен людей немало иностранцев.
Он подчеркнул, что поступившие средства направят на поддержку украинской экономики.
«В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 миллиардов евро - это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой», - написал Шмыгаль.
Украинский премьер добавил, что вместе с Еврокомиссией продолжает работать над созданием долгосрочной программы Ukraine Facility с общим объемом в 50 миллиардов евро, из которых 18 миллиардов страна рассчитывает получить в следующем году.
На минувшей неделе по итогам саммита США и Евросоюза участники договорились о передаче Украине доходов , полученных о замороженных российских активов. Средства направят на восстановление и реконструкцию украинской инфраструктуры и энергетического сектора, а также приведение к европейским стандартам.
«Любые угрозы нужно воспринимать серьезно, от кого бы они ни исходили. От кого бы они ни исходили, угрозы для РФ являются неприемлемыми», - подчеркнул Песков.
Ринкевичс в минувшую пятницу, 20 октября, заявил, что если расследование выявит участие России в повреждении газопровода Balticconnector (в территориальных водах Финляндии), то Балтийское море могут закрыть для всех судов РФ.
Повреждения трубопровода выявили в начале октября, когда в подводной трубе упало давление, подачу газа временно перекрыли.
Центральная криминальная полиция Финляндии высказывала мнение, что Balticconnector могли повредить намеренно.
Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.
«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.
Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».
«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.
Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.
«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.
Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.