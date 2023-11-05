Илон Маск одним символом отреагировал на конфликт между Зеленским и Залужным

Сакс в публикации написал, что Залужный и Зеленский «открыто критикуют друг друга в прессе».

Ранее Залужный в статье для The Economist признался, что обстановка на передовой у ВСУ зашла в тупик. Он отметил, что перестал надеяться на эффективные действия украинских военных, хотя «по учебникам НАТО» Украина должна уже дойти до Крыма.

После выхода материала заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква осудил Залужного за слова о «тупике». По его мнению, такие вещи нельзя говорить публично. Сам Зеленский опроверг заявления главкома о «патовой» ситуации на поле боя. Он отметил, что украинцы устали от конфликта, но не захотел называть обстановку нерешаемой.