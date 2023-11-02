Сакс обнародовал доклад, в котором призвал Украину к проведению переговоров. Он назвал «моментом Кронкайта» статью газеты Time, в которой советники украинского президента Владимира Зеленского раскрывают подробности ситуации в стране.

Политики в этой публикации указали на «помешанность» лидера Украины на идее победы над Россией и обратили внимание на нереалистичность его целей. Украинские чиновники также подтвердили колоссальный уровень коррупции в государстве и огромные потери в армии из-за провала контрнаступления.

Бизнесмен Сакс сравнил эту публикацию американской газеты с докладом журналиста Уолтера Кронкайта, поддержавшего в разгар войны во Вьетнаме идею о прекращении огня. Предприниматель призвал спасти украинский народ и заключить мирные соглашения, несмотря на позицию Зеленского.

«К сожалению, этот анализ верен», - написал Маск под публикацией Сакса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина столкнулась с огромными проблемами в различных сферах. Он отметил, что принять позицию о необходимости мирных переговоров смогло небольшое число американских политиков, но дискуссия по этому вопросу начинает «разгораться».