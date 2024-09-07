Илон Маск назвал Харрис марионеткой. Она отыграется на нем в случае победы на выборах

Маск в соцсетях назвал Харрис «новой марионеткой - такой же, как старая», имея в виду Джо Байдена. Предприниматель намекнул, что по факту всем управляет так называемое «глубинное государство», написал сенатор.

Он добавил - Харрис уже давала понять, что в случае прихода к власти подвергнет цензуре «дезинформацию и призывы к ненависти».

«Можно не сомневаться, что первым, кого она подвергнет цензуре, если станет президентом, будет Маск с его социальной платформой, которую ненавидят демократы и все противники Трампа», - резюмировал Алексей Пушков.

В ходе Восточного экономического форума Владимир Путин заявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах в США. Илон Маск назвал слова российского лидера интересными.