Илон Маск еще раз репостнул интервью Карлсона с Путиным

Маск опубликовал короткую инструкцию, призванную помочь пользователям запустить интервью с Путиным на экране телевизоров «Любое видео в [соцсети] X легко можно посмотреть на экране телевизора, используя AirPlay (беспроводную технологию Apple - прим. ред.). Нажмите на иконку справа снизу», - указал предприниматель.

После интервью с Карлсоном Путин попал в тренды соцсети X в Соединенных Штатах Америки. Пользователи разместили более 1,3 миллиона записей с его упоминанием.

Ранее американский миллиардер Илон Маск призвал взять под арест людей, которые призывают наказать Карлсона за интервью с российским лидером. Предприниматель ответил на слова тех, кто сравнивал репортера с австралийским журналистом Джулианом Ассанжем.