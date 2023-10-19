Илон Маск думал о блокировке соцсети X в европейских странах
Миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск обсуждал возможность ее блокировки в странах ЕС в связи с новым законом о цифровых услугах. Об этом сообщило Business Insider со ссылкой на источник.
«Маск все больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах <…> обсуждал возможность просто сделать приложения недоступными в регионе или заблокировать доступ пользователей в Европейском союзе к нему», - заявил он.
В материале сказано, что предприниматель «потерял терпение». При этом он более двух раз встречался с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, чтобы обсудить детали соблюдения закона о цифровых услугах в рамках соцсети.
Ранее Маск дал ответ Бретону насчет палестино-израильского конфликта. Он попросил еврокомиссара перечислить все нарушения , связанные с незаконным контентом по вопросу обострения ситуации в Израиле и Палестине. Также миллиардер отметил, что общественности нужно знать, в чем именно заключается дезинформация.
Как отметило агентство Agence France-Presse, Тьерри Бретон потребовал от владельца соцсети связаться с «соответствующими правоохранительными органами» в течение суток.