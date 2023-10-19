Илон Маск думал о блокировке соцсети X в европейских странах

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«Маск все больше разочаровывается из-за необходимости соблюдать закон о цифровых услугах <…> обсуждал возможность просто сделать приложения недоступными в регионе или заблокировать доступ пользователей в Европейском союзе к нему», - заявил он.

В материале сказано, что предприниматель «потерял терпение». При этом он более двух раз встречался с европейским комиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, чтобы обсудить детали соблюдения закона о цифровых услугах в рамках соцсети.

Ранее Маск дал ответ Бретону насчет палестино-израильского конфликта. Он попросил еврокомиссара перечислить все нарушения , связанные с незаконным контентом по вопросу обострения ситуации в Израиле и Палестине. Также миллиардер отметил, что общественности нужно знать, в чем именно заключается дезинформация.

Как отметило агентство Agence France-Presse, Тьерри Бретон потребовал от владельца соцсети связаться с «соответствующими правоохранительными органами» в течение суток.