Илон Маск дал неутешительный прогноз на 2024 год

«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», - отметил предприниматель.

Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети. Комментатор спросил, чего ждать в наступившем году после «четырех лет сумасшествия».

Маск регулярно делает заявления в соцсети. Например, он размышлял о будущем человечества в космосе. Бизнесмен уверен - миру стоит серьезно заняться покорением космоса для переселения на другие планеты. Часть городов он предложил организовать на Марсе, написал Life.

При этом его социальная сеть Х теряет в стоимости. После ее покупки Маском акции компании упали более чем на 70%. Такая тенденция связана с рекламодателями, которые все чаще отказываются сотрудничать с Х после заявлений Маска о евреях. Это продолжается, даже несмотря на угрозы бизнесмена по поводу обращения в суд на компании, которые бойкотируют его соцсеть.