Илон Маск дал неутешительный прогноз на 2024 год
Американский миллиардер Илон Маск дал зловещий прогноз по поводу 2024 года. По его словам, наступивший год будет хуже предыдущего. Он написал об этом в своей социальной сети Х.
«Мой прогноз: 2024 будет еще более безумным», - отметил предприниматель.
Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети. Комментатор спросил, чего ждать в наступившем году после «четырех лет сумасшествия».
Маск регулярно делает заявления в соцсети. Например, он размышлял о будущем человечества в космосе. Бизнесмен уверен - миру стоит серьезно заняться покорением космоса для переселения на другие планеты. Часть городов он предложил организовать на Марсе, написал Life.
При этом его социальная сеть Х теряет в стоимости. После ее покупки Маском акции компании упали более чем на 70%. Такая тенденция связана с рекламодателями, которые все чаще отказываются сотрудничать с Х после заявлений Маска о евреях. Это продолжается, даже несмотря на угрозы бизнесмена по поводу обращения в суд на компании, которые бойкотируют его соцсеть.