«Мы предупреждали Украину, что все так и закончится. Мы предупреждали, что они потеряют свои земли. Мы предупреждали о гибели сотен тысяч людей. Мы предупреждали, что это будет позорное поражение», - написал Хинкл.

Журналист добавил, что на Украине не прислушались к этому.

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье для The Economist написал, что Украина на поле боя зашла в тупик , и выйти из него поможет только технологический прорыв. Он призвал к инновациям в области беспилотников, РЭБ, противоартиллерийских возможностей и оборудования для разминирования.

Главу евродипломатии Жозепа Борреля спросили, разделяет ли он мнение украинского главкома. Он заявил, что не знает, есть ли у Украины шансы на победу. Боррель отметил, что его работа заключается в том, чтобы поддерживать Залужного.