«Их предупреждали». Украине в США предрекли позорное поражение
Украина не послушала предупреждения о риске позорного поражения и возможной потери территорий. Об этом в соцсети Х написал американский журналист Джексон Хинкл.
«Мы предупреждали Украину, что все так и закончится. Мы предупреждали, что они потеряют свои земли. Мы предупреждали о гибели сотен тысяч людей. Мы предупреждали, что это будет позорное поражение», - написал Хинкл.
Журналист добавил, что на Украине не прислушались к этому.
Главком ВСУ Валерий Залужный в статье для The Economist написал, что Украина на поле боя зашла в тупик , и выйти из него поможет только технологический прорыв. Он призвал к инновациям в области беспилотников, РЭБ, противоартиллерийских возможностей и оборудования для разминирования.
Главу евродипломатии Жозепа Борреля спросили, разделяет ли он мнение украинского главкома. Он заявил, что не знает, есть ли у Украины шансы на победу. Боррель отметил, что его работа заключается в том, чтобы поддерживать Залужного.