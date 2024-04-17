17 апреля 2024, 12:11

«Их пожалеть надо». Политолог назвал причину введения английских санкций против РФ

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Великобритания продолжает вводить санкции против России, но они ни на что не повлияют. Об этом ведущей «360» Анастасии Букреевой рассказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что руководство Великобритании уже исчерпало все возможности навредить России с помощью экономических ограничений.

«Это пустая коробка из-под торта. Упакована хорошо, но в ней ничего нет. Потому что все, что можно, они ввели сразу», - подчеркнул Журавлев.

Политолог прокомментировал антироссийские санкции Британии в сфере торговли металлами и выразил мнение, что ситуация в этой отрасли никак не поменяется. По его словам, если англичане могут обойтись без российского металла, то его в любом случае там не будет.

«А если не могут - он все равно там появится», - добавил аналитик.

Журавлев указал, что власти Британии не могут понять Россию и пытаются ударить по тем сферам, где у них самих находятся болевые точки.

«Их же пожалеть надо! Люди сидят и мучаются, какой же еще пакет заложить в санкции», - заключил политолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил санкции Британии и США с обоюдоострым оружием. По его мнению, ограничения на ввоз алюминия, меди и никеля ударят не столько по России, сколько по другим странам.

Великобритания Санкции Россия Экономика Металлы
17 апреля 2024, 12:21
Перебои с электричеством начались в Кривом Роге после удара ВС России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Перебои с электроснабжением начались в Кривом Роге после российского удара. Об этом ТАСС рассказал представитель подполья Сергей Лебедев.

«Пока без конкретики, город очень длинный, но сообщают про перебои со светом», - заявил он.

Ранее российская тактическая авиация нанесла удар по Днепропетровской области. Экипаж истребителя Су-34 поразил цель в Кривом Роге крылатой ракетой Х-59.

Утром 17 апреля звуки взрыва прозвучали в Одессе. В городе объявили воздушную тревогу. Сирены также звучали в Киеве и Николаевской области.

В ночь на среду взрывы услышали жители Крыма. Официальных данных по этому поводу не поступало.

ВС России 14 апреля отразили атаку беспилотников над акваторией Черного моря. Средства ПВО сбили пять беспилотников.

Ракеты Электричество Взрывы
17 апреля 2024, 11:25
«Штрафы, тюрьма, депортация». Медведев рассказал о новом законе об иноагентах в ЕС
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Евросоюз планирует принять новую версию закона об иноагентах, которая будет даже более жесткая, чем в США. Об этом зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале.

«Штрафы, тюрьма, депортация, ограничения „нежелательных“ персон и организаций в правах - весь арсенал наперевес и применяется мгновенно», - прокомментировал инициативу политик.

Медведев напомнил, что в США аналогичный закон действует с 1938 года и предусматривает серьезные ограничения для широкого круга юридических и физических лиц, представляющих интересы иностранных структур. Зампредседателя Совбеза пошутил, что Белый дом смог бы даже найти обоснование смертной казни для иноагентов.

«Это же американский закон, и он лучший», - с иронией отметил Медведев.

В апреле политик предложил ужесточить российский закон об иноагентах по примеру США, сообщил RT. Он также назвал американцев «последовательными людьми».

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект , запрещающий иноагентам избираться в органы власти всех уровней.

Штрафы США Законы Евросоюз Иноагенты
17 апреля 2024, 10:08
Литва внезапно возобновила закупки зерна из России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Литва после перерыва в полгода возобновила закупки российского зерна. Об этом написало РИА «Новости» по итогам анализа данных европейской статистической службы.

Регулярный импорт прекратился в мае 2023 года, окончательно закупки прервались в июле - и вновь начались в феврале 2024-го. В страну ввезли 12,2 тысячи тонн зерна на общую сумму 1,95 миллиона евро. Страны Евросоюза за февраль закупили 92,6 тысячи тонн зерна из России почти на 17 миллионов евро.

Латвия, которая официально запретила импорт этой продукции из РФ в марте, перед этим, в конце зимы, закупила 58,8 тысячи тонн на 10 миллионов евро.

За 2023 год урожайность зерновых культур в новых регионах России увеличилась на 27%. Урожай составил 4,9 миллиона тонн. Этому поспособствовало, в частности, использование минеральных удобрений и соблюдение агротехнологических сроков.

Латвия Экспорт Литва Россия Евросоюз
17 апреля 2024, 10:02
Захарова указала на противоречивость заявлений ООН по ситуациям на ЗАЭС и в Буче
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заявления ООН по расследованию происшествий на Запорожской АЭС и в Буче противоречат друг другу. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Во время брифинга у официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика спросили, не считает ли он, что Всемирная организация должна знать, кто несет ответственность за удары по ЗАЭС. Он отметил, что ООН не обладает криминалистическими возможностями, чтобы определять, кто конкретно атакует атомный объект. Также у организации якобы нет мандата на расследования.

«А как же выводы официального представителя и офиса Генсека по Буче двухлетней давности?» - отметила Захарова.

Она напомнила, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик высказался о происшествии в Буче. Он заявил, что ООН хочет «увидеть транспарентное расследование». Также Дюжаррик заверил, что в системе Всемирной организации есть особые механизмы, которые могут определить ответственного за атаку.

«Так работают механизмы или нет мандата?» - задалась вопросом дипломат.

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на вседозволенность украинских властей. По его словам, решение Украины не предоставлять имена жертв в Буче доказало, что стране можно все.

Мария Захарова ООН АЭС Запорожская АЭС

Новости по теме