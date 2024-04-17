«Их пожалеть надо». Политолог назвал причину введения английских санкций против РФ

Он отметил, что руководство Великобритании уже исчерпало все возможности навредить России с помощью экономических ограничений.

«Это пустая коробка из-под торта. Упакована хорошо, но в ней ничего нет. Потому что все, что можно, они ввели сразу», - подчеркнул Журавлев.

Политолог прокомментировал антироссийские санкции Британии в сфере торговли металлами и выразил мнение, что ситуация в этой отрасли никак не поменяется. По его словам, если англичане могут обойтись без российского металла, то его в любом случае там не будет.

«А если не могут - он все равно там появится», - добавил аналитик.

Журавлев указал, что власти Британии не могут понять Россию и пытаются ударить по тем сферам, где у них самих находятся болевые точки.

«Их же пожалеть надо! Люди сидят и мучаются, какой же еще пакет заложить в санкции», - заключил политолог.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил санкции Британии и США с обоюдоострым оружием. По его мнению, ограничения на ввоз алюминия, меди и никеля ударят не столько по России, сколько по другим странам.