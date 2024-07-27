Игры в Париже назвали позором и темным пятном олимпийского движения
Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в соцсети Х назвал церемонию открытия Олимпийских игр позором. Мероприятие прошло накануне в Париже.
«Игры в Париже - это позор и темное пятно на олимпийском движении. Мы должны снова вернуть их в Россию, чтобы все исправить», - написал Махачев.
Мероприятие раскритиковали за плохую организацию и навязывание ЛГБТ*-повестки. Больше всего недовольства вызвала пародия на библейский сюжет «Тайная вечеря».
Церемонию назвали «жуткой мерзостью». Россияне предложили сравнить открытие Игр в Париже и Сочи.
Французы освистали своего президента Эммануэля Макрона во время его речи на церемонии открытия. В целом открытие вышло скомканным и затянутым.
* ЛГБТ-запрещенное в России движение, признанное экстремистским.