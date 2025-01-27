27 января 2025, 18:01

Игрока сборной Бельгии Наингголана арестовали по делу о контрабанде наркотиков

Global Look Press
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Дебютировавший три дня назад в футбольном клубе «Локерен-Темсе» футболист сборной Бельгии Раджа Наингголан попал в следственный изолятор по делу о контрабанде наркотиков. Об этом со ссылкой на прокуратуру Брюсселя сообщило издание Gazet van Antwerpen.

В ведомстве заявили, что спортсмена задержали сотрудники полиции в рамках масштабной операции по борьбе с контрабандой кокаина из стран Латинской Америки через порт Антверпена в Нидерландах. Всего правоохранители провели более 30 обысков.

«Мы подтверждаем, что футболист Раджа Наингголан арестован в рамках расследования этого дела. Но поскольку слушания еще продолжаются и обвинение ему не предъявили, то дальнейших комментариев не будет», - отметили в прокуратуре.

В пресс-службе клуба «Локерен-Темсе» прокомментировать задержание своего игрока не смогли. Представители спортивной организации ограничились заявлением, что спортсмен пропустил утреннюю тренировку по неизвестным причинам.

В конце февраля прошлого года суд Амстердама приговорил к шести годам тюрьмы футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по обвинению в контрабандной поставке более тонны кокаина в Нидерланды.

Груз с запрещенным веществом обнаружили таможенники порта Антверпена в конце января 2020 года. Поставщики спрятали наркотики в мешках с морской солью, которую доставили в контейнере из Бразилии.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - на территории Российской Федерации запрещена.

Наркотики Спортсмены Суд Бельгия Контрабанда Кокаин Нидерланды Полиция
27 января 2025, 17:35
В ФРГ нашли способ мотивировать избирателей голосовать на выборах в бундестаг
Global Look Press
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Власти Дуйсбурга на западе Германии пообещали избирателям, пришедшим на досрочные парламентские выборы в феврале, бесплатно выдавать пиво. Об этом сообщила газета Bild.

Таким образом городское руководство хочет повысить явку на выборах - в прошлый раз, в 2021 году, она была ниже, чем в среднем по стране.

Досрочные выборы в бундестаг состоятся 23 февраля. Этот созыв станет для немецкого парламента 21-м, а распустить его решили после того, как большинство парламентариев поддержали вотум недоверия канцлеру Олафу Шольцу.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск выступил по видеосвязи на съезде оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» и призвал немцев выходить на улицы и голосовать за свое будущее, чтобы не утратить национальную идентичность в условиях глобализации.

Германия Пиво Выборы
27 января 2025, 17:08
Польша предложила ввести новые антироссийские санкции
РИА «Новости»
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Польша предложила ввести новые антироссийские санкции. Против ограничений в сфере энергетики планирует выступить Венгрия. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Политик сообщил, что председатель Евросоюза - Польша - хочет ввести 16-й пакет антироссийских санкций. Правительство Венгрии выскажется против любых ограничений в энергетической сфере.

«Мы будем разумны и не допустим никаких санкций, которые противоречили бы стратегическим национальным интересам Венгрии. Так что сегодня мы заявили, чтобы все забыли о санкциях Евросоюза в сфере энергетики», - сказал Сийярто.

Ранее главы министерств иностранных дел стран Евросоюза достигли соглашения о продлении санкций против России. Это официально подтвердила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, экономические ограничения продолжат действовать еще минимум полгода.

Польша предложила ввести новые антироссийские санкции. Против ограничений в сфере энергетики планирует выступить Венгрия. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Венгрия Санкции Россия Запад Евросоюз Польша
27 января 2025, 16:49
Молдавия направит в Приднестровье три миллиона кубометров газа
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Правительство Молдавии выделит Приднестровью три миллиона кубометров газа для решения энергетического кризиса. Об этом на брифинге заявил премьер-министр республики Дорин Речан.

«Мы утвердим поставку для Приднестровья трех миллионов кубометров газа. Евросоюз в виде гранта выделяет 30 миллионов евро для производства электроэнергии и закупки газа по выгодной цене», - сказал он.

Премьер Молдавии подчеркнул, что кабмин разработал комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года, включающий два ключевых направления.

«Мы готовы к дальнейшим шагам для укрепления энергетической безопасности и защиты наших граждан», - добавил Речан.

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский ранее 27 января заявлял, что, если молдавские политики не помешают, то прокачка газа в Приднестровье возобновится до конца недели. По его словам, окончательное решение о возобновлении поставок углеводородов на территорию Приднестровья лежит именно на властях Молдавии.

Газ Молдавия Приднестровье
27 января 2025, 15:58
ХАМАС передал Израилю список готовых к освобождению заложников
Global Look Press
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Радикальная палестинская группировка ХАМАС передала Израилю список выживших заложников. Их планируют освободить в рамках первого этапа сделки, сообщило агентство Reuters.

«ХАМАС передал посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить», - заявил один из участников движения.

В рамках первого этапа обмена боевики отпустят 33 человека. По договору, перемирие между Израилем и ХАМАС продлится 42 дня. После прекращения огня палестинская сторона передала представителям Международного комитета Красного Креста трех израильских гражданок, а Израиль освободил 90 палестинских женщин-заключенных.

Среди тех, кто попал в первый список обмена заложниками, есть и россиянин с двойным гражданством Александр Труфанов. Посол Израиля в России Симона Гальперин выразила надежду, что ХАМАС передаст мужчину израильской стороне согласно заключенной сделке. Освободить его, по оценкам посла Анатолия Викторова, смогут в течении трех-четырех недель.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина Военнопленные

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