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Политик также назвала недавние учения Южной Кореи с боевой артиллерийской стрельбой вблизи с границей с КНДР провокацией с целью обострить ситуацию.

«Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидным провокационным действием», - заявила Ким Е Чжон.

По ее словам, совместные учения Южной Кореи, США и Японии переходят черту.

Ранее Северная Корея уличила США в создании «азиатского НАТО». Этот инструмент, по мнению северокорейских дипломатов, оправдывает свои военные маневры усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. Трехдневные учения Freedom Edge как раз демонстрируют создание трехстороннего военного блока.

До этого КНДР впервые провела тактические учения по нанесению ядерного контрудара. Маневрами руководил северокорейский глава Ким Чен Ын.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обрек свою страну на гибель. Такое заявление сделала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Е Чжон, сообщило ЦТАК.