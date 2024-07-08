08 июля 2024, 10:06

«Игра врагов с огнем». Сестра Ким Чен Ына назвала учения Южной Кореи провокацией

Unsplash
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обрек свою страну на гибель. Такое заявление сделала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон, сообщило ЦТАК.

Политик также назвала недавние учения Южной Кореи с боевой артиллерийской стрельбой вблизи с границей с КНДР провокацией с целью обострить ситуацию.

«Решительно утверждаю, что игра врагов с огнем, откровенно проводимая у ворот нашего государства, является очевидным провокационным действием», - заявила Ким Е Чжон.

По ее словам, совместные учения Южной Кореи, США и Японии переходят черту.

Ранее Северная Корея уличила США в создании «азиатского НАТО». Этот инструмент, по мнению северокорейских дипломатов, оправдывает свои военные маневры усилиями по стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. Трехдневные учения Freedom Edge как раз демонстрируют создание трехстороннего военного блока.

До этого КНДР впервые провела тактические учения по нанесению ядерного контрудара. Маневрами руководил северокорейский глава Ким Чен Ын.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обрек свою страну на гибель. Такое заявление сделала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Е Чжон, сообщило ЦТАК.

США Стрельба Япония Южная Корея КНДР
08 июля 2024, 11:21
«Решительный сигнал». Южная Корея обсудит сотрудничество России и КНДР на саммите НАТО
Global Look Press
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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель примет участие в саммите НАТО. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на первого заместителя советника по нацбезопасности Ким Тхэ Хе.

В рамках мероприятия южнокорейский лидер обсудит отношения между Россией и КНДР.

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей», - сказал Ким Тхэ Хе.

По его словам, Юн Сок Ель поднимет вопрос укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и Южной Кореей, Новой Зеландией, Австралией и Японией.

Страны Североатлантического альянса по итогам саммита раскритикуют Китай , который попал в «список угроз» Запада. На повестке дня также будут темы, связанные с увеличением военных расходов в Европе, а также с Украиной и Россией.

Саммиты Россия Южная Корея КНДР НАТО
08 июля 2024, 10:40
Эстония разместит около 600 бункеров в приграничных районах
Unsplash
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Эстония планирует разместить около 600 бункеров в приграничных районах в начале следующего года. Об этом сообщило государственное агентство ERR.

«Если говорить о частных собственниках, то мы придем к переговорам с владельцами примерно в конце этого года, начале следующего года. Но наше предпочтение состоит в том, чтобы мы могли создать эти опорные точки на государственных землях», - заявил чиновник Министерства обороны Эстонии Кади-Кай Колло.

Как сообщается, к осени страна выберет и испытает три проекта бункеров. Бетонные камеры вроют в землю и накроют земляным куполом. Места их расположения определят до конца года.

Также в оборонительные сооружения войдут противотанковые заграждения, такие как «зубы дракона» и мины, и колючая проволока. Ориентировочная стоимость линии обороны составляет 60 миллионов евро.

Ранее в Совете Федерации назвали проект Евросоюза по сооружению оборонительной линии на границе с Россией «картонным домиком».

Россия Эстония
08 июля 2024, 08:52
«Макрону указали на дверь». Володин — о результатах выборов во Франции
Global Look Press
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Выборы во Франции, объявленные по инициативе президента страны Эммануэля Макрона, закончились для него поражением. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Французы были готовы голосовать за кого угодно, но не за Макрона, считает парламентарий. Президенту Франции не помогли даже политтехнологические уловки, и его партия проиграла.

«Макрону указали на дверь», - подчеркнул Володин.

По его словам, такая же участь ждет всех действующих глав в Европе и США, занимающихся вмешательством в суверенные дела других стран.

Коалиция Макрона «Вместе» заняла второе место на выборах. Победителем стала коалиция левых партий «Новый народный фронт» Жана-Люка Меланшона.

Госдума РФ Франция Выборы
08 июля 2024, 08:50
Путин указал на важность БАМ для всей Евразии
РИА «Новости»
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Байкало-Амурская магистраль (БАМ) обеспечила надежный транспортный маршрут для всей Евразии. Об этом заявил президент Владимир Путин по случаю 50-летию начала строительства объекта. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

По его словам, магистраль стала неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны. Она является основным звеном в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока.

«БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», - указал глава государства.

Он напомнил, что полвека назад огромная стройка объединила сотни тысяч жителей страны. Благодаря их труду возвели километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения.

БАМ дала жизнь новым городам и поселкам.

В мае кабмин одобрил запуск третьего этапа модернизации инфраструктуры БАМ и Транссибирской магистрали. На реализацию выделят 3,7 триллиона рублей.

Кремль Рубль Строительство Дороги Сибирь Владимир Путин Дальний Восток Экономика

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