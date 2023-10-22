«Игра с жизнями». Передачу ATACMS Украине назвали в США безответственным шагом

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«Американские ATACM на Украине - это игра с жизнями гражданских в будущем. <…> Решение администрации Байдена поставить Украине ракеты ATACMS с кассетной боевой частью игнорирует многие десятилетия человеческих страданий из-за оружия неизбирательного действия», - отметил специалист.

Кассетная боевая часть исключает точечное поражение целей и приведет к жертвам среди мирного населения, заявил Пичи. Такие боеприпасы не разрываются при ударе о землю и остаются опасными на протяжении долгих лет, напомнил эксперт.

Ранее Пентагон поставил Украине дальнобойные ракеты ATACMS, но в снарядах не было GPS. Системы не стали ставить из-за особенностей российских комплексов радиоэлектронной борьбы, заметил немецкий журналист Юлиан Репке.

Решение администрации Джо Байдена отправить на Украину ракеты ATACMS - это безответственный шаг. Об этом в статье для журнала Responsible Statecraft заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи.