«Игра с огнем». МИД России встревожило новое обострение в Косове
Недавнее обострение ситуации в Косово стало следствием курса властей региона на разжигание конфликта и зачистку края от сербов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.
«Попытки премьера республики Альбина Курти вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать „независимость“ Косова, - постоянная игра с огнем», - отметила дипломат.
По ее мнению, такие действия властей обходятся слишком дорого и подводят «к опасной грани весь Балканский регион». Захарова отметила, что косовоалбанская «полиция» на севере края запугивает граждан.
Кроме того, на ухудшение положения повлиял ввоз товаров из центральной Сербии, из-за которого северные муниципалитеты оказались на краю гуманитарной катастрофы.
В воскресенье, 24 сентября, премьер республики Альбин Курти заявил, что неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. Один из правоохранителей умер.
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