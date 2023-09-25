«Игра с огнем». МИД России встревожило новое обострение в Косове

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«Попытки премьера республики Альбина Курти вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать „независимость“ Косова, - постоянная игра с огнем», - отметила дипломат.

По ее мнению, такие действия властей обходятся слишком дорого и подводят «к опасной грани весь Балканский регион». Захарова отметила, что косовоалбанская «полиция» на севере края запугивает граждан.

Кроме того, на ухудшение положения повлиял ввоз товаров из центральной Сербии, из-за которого северные муниципалитеты оказались на краю гуманитарной катастрофы.

В воскресенье, 24 сентября, премьер республики Альбин Курти заявил, что неизвестные обстреляли косовских полицейских на севере края. Один из правоохранителей умер.

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