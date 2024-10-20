Игорь Краснов прилетел в Бразилию на прокурорский саммит G20

Бывший президент Молдавии и лидер коммунистической партии Владимир Воронин обратился в ЦИК республики и потребовал срочно остановить массовые фальсификации на выборах главы государства и референдуме по вопросу евроинтеграции республики, сообщила в своем Telegram-канале депутат-коммунист Диана Караман. По ее словам, действующие власти понимают собственный провал, поэтому пытаются «украсть наши с вами выборы через избирательные участки за рубежом».

«В связи с тем, что появилась информация о том, что за рубежом начала резко расти явка <…> Владимир Воронин направил срочное обращение в ЦИК для того, чтобы они остановили масштабную фальсификацию, которую подготовила нам власть на международных участках», - заявила Караман в видеообращении.

ЦИК опубликовал первую информацию по итогам выборов в стране. По предварительным данным, после обработки части бюллетеней лидирует действующий президент Майя Санду.