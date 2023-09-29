«Идиоты». Американский сенатор рассказал, кто разжигает конфликт на Украине
За эскалацию конфликта с Россией ответственны те же люди, которые виновны в начале войны в Ираке. Такое мнение высказал американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в беседе с Breitbart.
«Те же идиоты, что занимают самую агрессивную позицию на Украине, уже провернули то же самое в Ираке», - сказал сенатор.
США, по его словам, лицемерно заявляют о необходимости восстановления свободы и демократии. При этом, как отметил Вэнс, государства-сателлиты «отнюдь не свободны и не демократичны».
Также сенатор добавил, что политика Вашингтона по разжиганию конфликта на Украине привела к сплочению Китая и России.
Госдеп США и Пентагон разошлись во мнениях относительно военной помощи Украине. Если первый готов поставить новые вооружения, то второй сначала взвешивает риски и анализирует запасы. На это указали источники Politico.
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