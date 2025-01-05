«Идиллия». Посетившего Москву журналиста Боуза восхитили российские села

«Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», - отметил журналист.

Боуз также показал кадры заснеженных домиков. До этого он делился видеороликами, сделанными по время прогулки по Москве. Его также сильно впечатлила запорошенная снегом столица.

После прослушивания новогоднего обращение президента Владимира Путина Боуз заявил, что западные политики не понимают всю силу России. Также он раскритиковал своих коллег из Британии и США, которые продвигают пропагандистские нарративы якобы о слабости страны.

В конце декабря ирландский журналист заявил, что западные элиты задурили голову населению пропагандой.