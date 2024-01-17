Идею завоевания России назвали заведомо провальной

«Это просто абсурд. Вы не создадите мигом силу, не создадите на коленке армию, которая способна завоевать Россию. У такой идеи никогда не было шансов не успех», - написал он.

Политическое руководство России неоднократно отмечало, что военный блок НАТО нацелен на прямую конфронтацию со страной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что расширение альянса не примет Европе безопасности.

МИД России также подчеркивал, что страна готова к диалогу с Западом, но только на равноправной основе с отказом НАТО от милитаризации континента.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Запад не отказался от претензии на глобальное превосходство и агрессии. По его словам, альянс значительно активизировал свою деятельность рядом с границами страны.