Идею заморозки конфликта на Украине назвали бомбой замедленного действия

Он сравнил «корейский сценарий» ситуации на Украине с ловушкой и бомбой замедленного действия, которая способна «сдетонировать в любой момент по щелчку их пальцев». Шеремет напомнил, что Россия уже имела негативный опыт взаимодействия со странами Запада, поэтому настороженно относится к предложениям европейских и американских политиков.

«Их действия под прикрытием мирного урегулирования конфликта - это ловушка. И связана она с ресурсным истощением и перераспределением сил и средств на решение более важных задач», - указал депутат.

Шеремет отметил, что Западу выгодно заморозить конфликт, но только на какое-то время.

«А устроенный коллективным Западом конфликт на Украине они лишь на время хотят заморозить, чтобы превратить его в фугас замедленного действия», - заключил он.

Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис сравнил ситуацию на Украине с конфликтом на Корейском полуострове. По его мнению, украинские власти должны заморозить боевые действия и провести переговоры с Россией.