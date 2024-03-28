Идею создания единой европейской армии назвали бессмысленной
Идея создания единой армии в Европе является бессмысленной. Об этом в материале для издания Foreign Policy написал сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик.
«С учетом недавно опубликованной Евросоюзом оборонно-промышленной стратегии можно подумать, что идея оборонной и военной политики ЕС может, наконец, воплотиться в жизнь. Но, как и раньше, это тупиковый путь. Централизованной совместной европейской обороны не будет. Да и не должно быть в принципе», - сообщил он.
Аналитик выразил мнение, что единая армия в ЕС невозможна потому, что национальные государства по-разному относятся к тем или иным конфликтам.
«Договориться тут сложно. Ожесточенная злоба, бесконечные ссоры и другие трения практически гарантированы. Так какая польза от единой армии ЕС, если вы не сможете ее использовать?» - заключил Шевчик.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Евросоюзу разработать вакцину от COVID вместо создания армии.