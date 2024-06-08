Идею применения Россией ядерного оружия по Великобритании сочли смехотворной

В ходе израильской операции по освобождению заложников в секторе Газа погибли около 210 палестинцев. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на власти анклава.

«По меньшей мере 210 палестинцев были убиты и более 400 ранены в ходе израильской операции по спасению четырех заложников в лагере беженцев Нусейрат», - отметили в статье.

Речь идет о тех, кого доставили в больницы в Нусейрате и в Дейр-эль-Балахе. В министерстве здравоохранения Газы информацию о погибших не комментировали.

В ночь на 7 мая израильская армия вошла в город Рафах , который считается последним оплотом ХАМАС. После этого Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе.

Отношения между палестинским анклавом и Израилем обострились в октябре 2023 года после ракетной атаки из сектора Газа. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи» и полностью блокировала анклав.