Идею ограничить доступ России к Калининграду назвали «сотрясанием воздуха»

Сенатор напомнил, что в июне пройдут выборы в Европейский парламент. В связи с этим на Западе появится еще больше сумасбродных идей. Если их конвертируют в реальную политику стран НАТО, Россия даст ответ, предупредил Косачев.

«И реакция Российской Федерации будет именно как на военную угрозу с использованием уже реальных методов обеспечения нашей национальной безопасности», - подчеркнул сенатор.

Финский политик, кандидат в Европарламент Мики Аалтола заявлял, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой. На этом фоне Запад может рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа России в Калининград, сообщала «Газета.ru».