Идею фон дер Ляйен о цифровом евро назвали бесполезной для ЕС
Введение цифрового евро — бесполезная затея, которая не поможет восстановить промышленность Евросоюза. Об этом в соцсети X написал французский парламентарий Николя Дюпон-Эньян.
Введение цифрового евро - бесполезная затея, которая не поможет восстановить промышленность Евросоюза. Об этом в соцсети X написал французский парламентарий Николя Дюпон-Эньян.
Политик подчеркнул, что спустя 25 лет с момента введения единой валюты ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и директор МВФ Кристин Лагард анонсировали введение цифрового евро. Однако эта мера не даст никакого результата, поскольку «рабочие места, промышленность, покупательная способность разрушены».
Дюпон-Эньян также призвал всеми силами сопротивляться прекращению анонимности. По его мнению, власти не должны отслеживать покупки граждан.
Ранее фон дер Ляйен обвинили в попытках развалить ЕС из-за ее позиции по Украине. Глава Еврокомиссии предлагала выработать механизм, который помог бы решать вопросы блока без участия всех его 27 членов.